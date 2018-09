Oamenii expusi chiar si la un nivel scazut de poluare risca modificari structurale ale inimii

Ziare.

com

Expunerea la poluarea aerului a fost de mult timp asociata unui risc crescut de atacuri cardiace si accidente vascular cerebrale, dar exista putine informatii legate de modul in care poluantii pot modifica structura si functionarea cordului, potrivit unui articol publicat de autorii studiului in revista Circulation.Cercetatorii au analizat date referitoare la expunerea la poluarea aerului provocata de trafic si rezultate ale investigatiilor cu rezonanta magnetica efectuate de 3.920 de adulti fara boli cardiovasculare. Acestia au constat ca expunerea la particule mici cunoscute sub numele de PM2.5, care includ praf, murdarie, funingine si fum, precum si la dioxid de nitrogen, un gaz otravitor din gazele de esapament ale automobilelor, sunt asociate cu marirea ambelor parti ale inimii."Poluarea aerului pare sa deterioreze sanatatea cardiovasculara chiar si in cazul unui nivel redus al expunerii", a spus autorul principal al studiului, Nay Aung, de la Queen Mary University din Londra.Persoanele expuse la un nivel redicat de polare a aerului au o probabilitate mai ridicata de a avea ventriculi cardiaci mai mari, daca se iau in considerare factori potentiali care pot influenta in mod independent marimea camerelor respective, a explicat Aung intr-un email."Este un lucru important pentru toate aceste modificari observate la inima sunt similare cu cele observate in aparitia insuficientei cardiace", a aratat cercetatorul.Pentru a analiza expunerea la fumul din trafic, cercetatorii au analizat date referitoare la nivelul mediu al poluarii anuale la adresele de acasa ale participantilor la cercetare, de la inceputul studiului.Jumatate dintre participanti au fost expusi la concentratii medii anuale de sub 9,9 micrograme de particule de PM2.5 pe metru cub de aer (ug/m3) si de 28,2 ug/m3 de dioxid de nitrogen.In domeniul particulelor fine, acest nivel se incadreaza in recomandarile britanice referitoare la limitele expunerii medii la sub 25 (ug/m3), cu toate ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat ca nu exista limite sigure pentru expunerea la PM2.5, au aratat Aung si colegii sai in Circulation.Cercetatorii au masurat prin rezonanta magnetica structura inimii pentru participantii la cercetare, dupa aproximativ cinci ani de la inceperea analizei expunerii la poluare.Pentru fiecare 1 ug/m3 de PM2.5 si fiecare 10 ug/m3 de dioxid de nitrogen, la care oamenii au fost expusi in apropierea locuintelor lor, inimile lor s-au marit cu aproximativ 1%, potrivit studiului.Timpul de marire observata in studiu este "o adaptare care poate fi recunoscuta usor care anunta dezvoltarea unei insuficiente cardiace", au scris autorii.Insuficienta cardiaca apare atunci cand muschiul inimii este prea slab pentru a pompa sange suficient in organism. Simptomele sunt oboseala, crestere in greutate din cauza retentiei de lichid, respiratie scurta si tuse. Medicamentele pot ajuta la intarirea inimii si la reducerea acumularii de lichid in organism.Studiul nu a fost un experiment controlat pentru a dovedi modul in care poluarea aerului poate fi o cauza directa a maririi inimii.Este posibil ca atunci cand oamenii inhaleaza aer poluat acesta provoaca o inflamare a plamanilor si a vaselor de sange, iar particule fine de materie sa intre in fluxul sanguin, a spus Benjamin Horne, director pentru epidemiologie cardiovasculata si genetica la Intermountain Medical Center Heart Institute, in Salt Lake City, Utah.Acesta a mai spus ca si oamenii care nu au o boala cardiovasculara pot dezvolta boli din cauza expunerii cronice la poluarea aerului.