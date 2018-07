Peste 5 milioane de euro alocate pentru inchiderea rampei de gunoi de la Pata Rat

Ziare.

com

Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a declarat, luni, in sedinta ordinara, ca spera ca rampa de gunoi de la Pata Rat va fi inchisa pana la sfarsitului acestui an."CJ Cluj a aprobat cheltuieli neeligibile suplimentare necesare pentru finalizarea inchiderii depozitului de deseuri neconform de la Pata Rat in suma de 25,2 milioane de lei (5,4 milioane de euro - n.a.) . Evenimentele din ultima perioada, adica alunecarile de teren de anul trecut, care au necesitat lucrari suplimentare, si situatia de urgenta creata de levigatul scurs, plus cantitatile suplimentare de deseuri depozitate, au determinat costuri suplimentare.Lucrarile prevazute a se realiza includ, printre alte, un zid de sprijin care sa protejeze centura de ocolire a Clujului de la Valcele-Apahida de eventuale alte alunecari de teren, plus solutii de tratare a levigatului. Sper ca in acest an rampa de la Pata Rat sa fie inchisa, desi termenul asumat este vara anului 2019", a spus Tise.In referatul proiectului de hotarare se mentioneaza printre cauzele probabile care au determinat producerea alunecarii din 22 iulie 2017 la rampa de deseuri de la Pata Rat terenul natural de la baza depozitului care este in panta in proportie de 12-15% cu risc de alunecare, fiind o argila prafoasa care, imbibata cu apa si levigat, se comporta ca un lubrifiant la baza depozitului."De asemenea, se adauga prezenta unor izvoare subterane sub masa depozitului, lucru care ar facilita mentinerea umiditatii ridicate in masa depozitului", se arata in documentul citat.Un alt factor care a contribuit la alunecarea de teren a fost infiltrarea in depozitul Pata Rat a apelor pluviale scurse de pe versant in perioada aprilie - mai 2017 dar si a infiltratiilor abundente de apa in perioada de stingere a incendiilor produse la rampa temporara administrata de Regia Autonoma a Domeniului Public (RADP) Cluj-Napoca, pe care se depoziteaza deseurile colectate din municipiu.Si Primaria Cluj-Napoca va contribui financiar la acoperirea costurilor cu inchiderea rampei de la Pata Rat.Citeste si USR a sesizat Comisia Europeana cu privire la dezastrul ecologic de la Pata Rat