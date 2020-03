Poluare record in Bucuresti: Primaria Capitalei sustine ca de vina sunt arderile de deseuri si arata cu degetul spre Ministerul Mediului

Ziare.

Desi nu exista dovezi in acest sens pana la acest moment, in comunicatul Primariei Capitalei se spune ca valorile ridicate de poluare sunt generate de arderi necontrolate de deseuri si sunt anuntate intensifcarea controalelor facute de Politia Locala si "intensificarea" operatiunilor de spalare a strazilor."Avand in vedere ca in noaptea de duminica spre luni in Capitala s-au inregistrat valori ridicate de poluare care au fost generate de arderi necontrolate de deseuri din jurul Bucurestiului, Primaria Capitalei solicita Ministerului Mediului sa comunice de urgenta rezultatul verificarilor dispuse pentru identificarea surselor de poluare accidentala care au condus la un nivel extrem de ridicat al concentratiilor de PM 10 si PM 2,5", se arata in comunicatul Primariei Generale.De asemenea, se mai arata in comunicat, primarul general a solicitat ca Politia Locala Bucuresti si politiile locale de sector sa intensifice actiunile de control, in special in zonele de periferie, acolo unde, primavara, cetatenii ard cantitati mari de deseuri vegetale si casnice si sa aplice sanctiuni drastice celor care incalca legea.Conform HCGMB 120/2010, art.11 "este interzisa arderea neautorizata a oricarui tip de deseu, indiferent de forma de proprietate a terenului pe care se face aceasta", iar conform art. 42 si 43 "Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, de la 200 lei la 1.000 lei" iar in cazul persoanelor juridice amenda contraventionala este intre 2.000 lei si 4.000 lei.Totodata, Art. 96, pct 9 din OUG 195/2005, prevede "obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a nu arde miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa, fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta". Incalcarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.Concomitent, se mai spune in comunicat, echipajele Politiei Locale continua actiunile de control la santierele din Capitala. Pana in prezent au fost verificate peste 237 de santiere si au fost aplicate amenzi de peste 76.000 euro.De asemenea, inspectorii Directiei Control din cadrul Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti monitorizeaza interventiile salubrizatorilor care au contracte cu primariile de sector, pentru igienizarea arterelor Capitalei. Astfel, potrivit comunicatului, Primaria Capitalei a notificat toate companiile de salubrizare care au contract cu primariile de sector sa intensifice operatiunile de spalare a strazilor din Bucuresti.