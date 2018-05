Referendum invalidat la Sebes: Ar fi putut afla daca aerul e poluat cu substante cancerigene, dar nu s-au dus la vot

Ziare.

com

Potrivit rezultatelor finale date luni publicitatii de catre autoritatile locale,, respectiv au votat 7.393 de persoane din cele 26.245 inscrise in listele electorale permanente. Pentru ca un referendum sa fie declarat valabil, la el trebuie sa participedin numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente.dintre cele care au votat. Pentru ca rezultatul unui referendum sa fie valid, optiunile valabil exprimate trebuie sa reprezinte cel putin 25% din cei inscrisi pe listele electorale permanente. In acest caz nu mai conteaza cum anume s-au pronuntat alegatorii,fiind invalidat din cauza prezentei reduse.Referendumul s-a derulat in intervalul orar 7:00-23:00, in 20 de sectii de votare. Bugetul alocat acestuia s-a ridicat la peste 90.000 de lei.Locuitorii orasului Sebes care gazduieste platforma companiei Kronospan si in care de-a lungul timpului au avut loc mai multe mitinguri pe tema poluarii, au fost chemati sa se pronunte cu privire la oportunitatea achizitionarii de catre autoritatile locale a unui laborator mobil, in valoare de, in vederea masurarii si monitorizarii calitatii aerului din localitate.pe raza municipiului, potrivit motivarii convocarii referendumului.Nu este pentru prima data cand in Sebes a avut loc un referendum local nevalidat. In 2007, doar un sfert din locuitorii cu drept de vot si-au exprimat pozitia fata de producerea de substante chimice cancerigene pe teritoriul orasului.