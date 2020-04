Scaderea poluarii in urma izolarii ar trebui sa permita salvarea a 11.000 de vieti in Europa

Ziare.

com

Masurile de lupta contra epidemiei au dus la o incetinire masiva a economiei europene, reducand productia de energie prin arderea carbunelui cu 40% si consumul de combustibil cu aproape o treime.Rezultatul a fost o scadere a poluarii atmosferice. Concentratiile de dioxid de azot (NO2) si a celor de particule fine PM2,5 s-au redus cu 37%, respectiv 10%, potrivit Centrului de cercetare pentru energie si aer curat (CREA).Analiza ia in considerare conditiile meteorologice, emisiile si datele disponibile referitoare la impactul acestei poluari atmosferice asupra sanatatii.Tarile care ar trebui sa contabilizeze cel mai mare numar de vieti salvate sunt Germania (cu o estimare de 2.083 de decese evitate), Regatul Unit (1.752), Italia (1.490), Franta (1.230) si Spania (1.081).Aceasta ameliorare a calitatii aerului ar putea de asemenea sa duca la evitarea altor probleme medicale, in special 6.000 de noi cazuri de astm la copii si 1.900 de prezentari la camera de garda pentru crize de astm.Impactul masurilor pentru combaterea transmiterii noului coronavirus "este similar sau mai important in numeroase regiuni din lume", a precizat pentru AFP Lauri Myllyvirta, autor principal al studiului.In China, spre exemplu, concentratiile de NO2 si de PM2,5 au scazut cu 25%, respectiv 40% in timpul celei mai stricte perioade a restrictiilor. "Ar putea asadar fi evitate inca si mai multe decese", a adaugat acesta.Poluarea atmosferica globala reduce in medie cu trei ani speranta de viata, provocand 8,8 milioane de decese premature in fiecare an, potrivit unui studiu publicat luna trecuta.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) estimeaza numarul acestor decese premature la 4,2 milioane, dar potrivit unor cercetari recente, acest fapt ar subestima impactul bolilor cardiovasculare."Analiza noastra subliniaza beneficiile enorme pe care le-am putea obtine pentru sanatatea publica si calitatea vietii reducand rapid energiile fosile intr-o maniera durabila", a comentat Lauri Myllyvirta.Aceste elemente ar trebui sa ghideze guvernele in momentul in care vor pune in aplicare planurile de relansarea a economiilor nationale, a precizat Maria Neira, din cadrul OMS, ca reactie la acest studiu."Cand ne vom da jos mastile in cele din urma, vrem sa respiram in continuare un aer pur", a adaugat aceasta, facand apel la gasirea mijloacelor "pentru alimentarea planetei cu energie fara sa ne bazam pe combustibili fosili".