Senator USR, dupa dezastrul ecologic de la Lapus: Avem 1.400 de bombe cu ceas care pot exploda oricand

Senatorul sustine ca dezastrul ecologic de la Cheile Lapusului nu este un accident nefericit, ci rezultatul lipsei de responsabilitate si implicare al autoritatilor."Ceea ce s-a intamplat aici (Cheile Lapusului - n.red.), acest dezastru de mediu, este consecinta lipsei de responsabilitate a autoritatilor centrale care ignora problema lasata de fostele expoloatari miniere, de fostele fabrici si uzine care nu au o strategie pusa in practica pentru a rezolva aceasta problema.USR Maramures a facut numeroase sesizari legate de aceasta, dar prefectul, subprefectul nu au luat masuri. Nu exista intentie reala a autoritatilor romane sa rezolve aceasta problema. Conform unui plan de actiune intocmat in 2015 de Ministerul Mediului, dar nepus in aplicare in Romania avem 1.400 de situri contaminate sau potential contaminate ramase de pe urma minelor, a fabricilor, uzinelor pentru a caror inchidere si ecologizare am avea nevoie de o investitie de 8,4 miliarde de euro pana in 2050", a spus Gotiu, care s-a deplasat in zona afectata.Senatorul USR sustine ca atat timp cat Guvernul nu are acesti bani, solutia ar fi sa se apeleze la fonduri europene."USR a inceput demersurile inainte sa apara acest dezastru pentru a modifica legea astfel incat consiliile locale si judetene sa poata sa acceseze asemenea fonduri europene. Ne-am saturat de asemenea dezastre, de iresponsabilitatea autoritatilor cu decizie in acest domeniu si vrem sa venim cu un proiect sa le oferim o sansa sa rezolve aceasta problema. Sunt multe aceste bombe cu ceas care ticaie in foarte multe locuri din Romania si care pot exploda oricand. E doar o problema de sanse ca dezastrul de aici sa nu se repete", a punctat senatorul Gotiu.Amintim ca saptamana trecuta a avut loc un accident in Galeria Breiner a fostei Mine Baiut, si ape de mina au inundat un drum judetean si s-au deversat in Raul Lapus. Citeste AICI despre urmarile accidentului.