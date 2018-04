Ucigasul cu 28.000 de victime si un guvern in fum!

Costel Alexe este deputat PNL si co-presedinte TNL

Nu am vazut nicio reactie a autoritatilor romane pe aceasta tema pana acum.Raspunsurile le putem insa gasi in jurul nostru, in interiorul, dar si in exteriorul oraselor.Trecand in revista cateva dintre cauze, remarcam ca:* Defrisarile ne lasa fara unul dintre principalii aliati, padurea. Sigur ca unii pot spune ca in unele parti padurile se extind, problema e ca nu acolo unde este cea mai mare nevoie, in zonele cele mai populate. Dupa ce Guvernul Ciolos adoptase o ordonanta de urgenta care a redus taierile ilegale cu 80-90%, guvernarea PSD a "rezolvat" problema si a lasat "fara dinti" aceasta ordonanta.* Romania a devenit cimitirul de masini vechi al Europei dupa ce PSD a scos taxa de mediu, fara niciun criteriu si nicio exceptie. Cei care circula cu masina in Bucuresti pot usor remarca ce a devenit traficul in Capitala, acolo unde faci cu cel putin o treime mai mult decat faceai acum 2 ani, spre exemplu.Nori de poluanti sunt aruncati in atmosfera din cauza asta. Poluanti care produc boli respiratorii, cancer, iritatii si alte afectiuni. Situatia se va inrautati cu siguranta daca mergem pe acelasi drum, acum ca Justitia germana a decis ca orasele pot interzice autovehiculele cu motoare diesel in interiorul lor. Ghiciti unde se vor duce acele autovehicule!* Agentia Fondului pentru Mediu, una dintre institutiile care trebuie sa lupte cu poluarea, a ramas fara jumatate din buget. Drept urmare, programe precum Casa Verde Plus, care ar fi ajutat la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, sunt astazi total blocate.* Guvernul roman e printre cele mai obtuze din Europa in privinta unei cauze majore a emisiilor cu efect de sera: Arderea combustibililor fosili pentru energie . Suntem "la coada Europei" in privinta atitudinii fata de eficienta energetica. Din semnalele pe care le am de la Bruxelles, Romania este una dintre tarile care se opun unor ambitii mai mari in forma revizuita a Directivei pentru Eficienta Energetica.Adoptata de Parlamentul European intr-o forma destul de ambitioasa, cu obligativitatea reducerii consumului de energie cu 35% fata de nivelul din 2007, aceasta directiva nu poate deveni realitate fara un acord al Consiliului UE care sa mentina aceste ambitii. In loc sa facem tot posibilul ca romanii sa plateasca mai putin pentru facturile la incalzire si curent, sa nu mai depindem atat de mult de importuri si sa reducem efectul asupra mediului, Ministerul Energiei se complace si arata lipsa de viziune si curaj.* Lipsa unor solutii urbane reale pentru un aer mai curat. E destul sa aruncam o privire spre Bucuresti si Iasi, unele dintre cele mai poluate orase europene. Daca imi puteti spune vreo masura cu impact luata de primarii din aceste orase pentru reducerea poluarii, sunt curios sa o vad!Masurile astea sunt ca Yeti - unii (PSD) pretind ca exista, dar nimeni nu le-a vazut in realitate. In timp ce alte orase, chiar si din tari pe care suntem obisnuiti sa le vedem de sus, iau masuri pentru sustenabilitate urbana si reducerea poluarii, la noi nu vedem nimic, ba chiar situatia se inrautateste.Mi-e greu sa inteleg directia pe care o ia Guvernul pentru a lupta cu poluarea. Pare ca are o singura directie pe care o urmeaza in mai toate domeniile: amatorism, carpeala, ascunderea gunoiului sub pres, vorbarie goala.Trist e ca poluarea este un ucigas tacut. De multe ori, nici nu constientizam ce ne face, apare clar mai mult in statistici legate de sanatate, distrugerea culturilor, distrugerea ecosistemelor si pagube economice.Este momentul ca Guvernul sa ia problema in serios pentru ca miza este sanatatea acestei natiuni.