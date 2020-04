Un incendiu greu de stins a sufocat Capitala. Cat vom mai simti mirosul neplacut - Ce spun Alexe, pompierii si ANM (Foto&Video)

Sursa foto: Facebook/Costel Alexe

ISU incearca de ieri sa stinga focul. Si-a crescut capacitatea ca sa rezolve problema

Cat vom mai simti mirosul insuportabil?

Ziare.

com

Acesta a mai spus ca, desi fumul miroase extrem de urat, el nu este toxic. Pompierii muncesc de ieri dimineata la stingerea incendiului, dar inca n-au reusit sa rezolve problema.Inca de dimineata, senzorii din retelele independente de masurare a calitatii aerului au semnalat depasiri cu peste 300% a nivelului maxim admis de poluare cu particule PM 2.5 si cu peste 180% a nivelului maxim de poluare cu particule PM 10.In plus, bucuresteni din mai multe zone ale orasului - intins pe circa 228 de kilometri patrati - s-au plans ca aerul a devenit irespirabil, din cauza unui miros greu.Contactat de Europa FM, ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat ca stie despre aceasta problema si ca ea este cauzata de un incendiu de vegetatie scapat de sub control."Garda de Mediu este pe teren inca de aseara. Pentru ca am avut, in ultima vreme, mai multe incendii de vegetatie.Din pacate, un astfel de incendiu a ajuns la fostele bataluri (depozite de dejectii - n.red.) de la o fabrica de porci ce apartine unui operator economic in insolventa.Focul, in sine, este in Buftea. Dar miroase insuportabil inclusiv in Otopeni si Corbeanca. Vreau sa-i informam pe cetateni ca fumul nu este toxic.ISU este pe teren. Astfel incat sa se gaseasca o solutie sa se stinga", a precizat Costel Alexe pentru Europa FM Intrebat de ce, totusi, miroase atat de tare in tot Bucurestiul - tocmai pana in Berceni - ministrul Mediului a spus ca de vina este vantul."Si eu stau in sud (in partea de sud al Bucurestiului - n.red.). Bate si vantul in aceasta directie. Daca n-ar fi batut atat de tare, nu s-ar fi simtit mirosul atat de tare la nivelul Bucurestiului", a mai spus Costel Alexe pentru Europa FM.Minstrul Mediului va verifica de ce Garda de Mediu nu a raspuns la numerele de telefon de contact pentru a da detalii cu privire la incendiu si la modul in care intervin inspectorii.Pe retelele de socializare, Garda de Mediu a postat imagini de la interventia sa pe teren. Dar a transmis ca incendiul nu e la Buftea, ci la Peris, unde a functionat mai demult o fosta ferma de porci.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov (ISUBIF) a anuntat miercuri dimineata ca interventia pentru stingerea focului este in curs."ISUBIF intervine cu 2 autospeciale pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata (stuf) si dejectii provenite de la o ferma, deversate in 2 bataluri, pe un teren intre localitatile Peris si Darza.Suprafata estimata este de aproximativ 20.000 de mp, fiind o ardere mocnita, fara pericol de extindere.Din cauza particularitatilor zonei, nu se poate inainta cu autospecialele de stingere pana in apropierea locului de manifestare a incendiului.In sprijinul resurselor mentionate au mai fost directionate inca 4 autospeciale de stingere, de mare capacitate, in zona fiind posibilitati limitate de alimentare cu apa.Incendiul a fost anuntat in cursul zilei de ieri (aproximativ ora 09:00) si au actionat 3 echipaje de stingere. Operatiunile au fost reluate in aceasta dimineata", se arata intr-un comunicat transmis de ISUBIF redactiei Ziare.com.Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vantul va bate slab astazi, in Capitala, din est-nord-est (adica tocmai dinspre zona cu incendiul inspre oras). Asa ca e posibil sa mai simtim mirosuri neplacute, in cursul zilei."Avand in vedere simularile modelelor numerice rulate in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie privind evolutia norului de fum din zona Peris, jud. Ilfov - mun. Bucuresti se apreciaza ca in cursul acestei zile circulatia aerului va fi relativ slaba (sub 20 km/h) si se va realiza predominant dinspre est-nord-est catre vest-sud-vest, astfel ca evolutia norului de fum va fi de relativa stationare si dispersie, apoi de deplasare usoara catre vest-sud-vest.In intervalul mentionat, in zona de interes cerul va fi senin", a transmis ANM pentru Ziare.com.