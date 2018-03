USR a sesizat Comisia Europeana cu privire la dezastrul ecologic de la Pata Rat

Ziare.

El a transmis institutiei europene "stadiul actual al dezastrului de la Pata Rat care treneaza de luni de zile", potrivit unui comunicat de presa remis vineri"E revoltator cum autoritatile se multumesc sa caute vinovatii si cine sa plateasca costurile, nimeni nu se preocupa de problema de mediu. Au cumparat o statie de osmoza pe care nu au folosit-o pentru ca nu au stiut ce sa faca cu materia inerta rezultata dupa tratarea levigatului.Este o situatie in care toti cei implicati se arata depasiti si rau intentionati - cum altfel sa interpretam nepasarea cu care lasa un dezastru nerezolvat de atata timp?", a declarat Allen Coliban, citat in comunicat.Documentul arata ca USR denunta "conflictul de pe plan local dintre reprezentantii Guvernului si Consiliul Judetean care isi paseaza responsabilitatea in loc sa ia masuri si care sta la baza dezastrului ecologic de la Pata Rat" si face apel la autoritati sa rezolve situatia.Amintim ca, anul trecut, din cauza gropii de gunoi de la Pata Rat, din Cluj, s-au scurs sase mii de metri cubi de ape otravite intr-un parau "In iulie anul trecut, a avut loc o alunecare de teren in corpul depozitului care a dus la formarea lacului de levigat. In octombrie, groapa neconforma s-a aprins , iar stingerea incendiului a marit lacul cu otrava care afecteaza solul, apele si sanatatea oamenilor care traiesc pe groapa. In noiembrie, autoritatile au construit un baraj pentru a opri levigatul, dar acesta s-a rupt, iar otrava ajunge in Somes", precizeaza comunicatul.USR avertizeaza ca situatia se agraveaza pe zi ce trece si nu poate fi imbunatatita din cauza autoritatilor locale care "duc o lupta politica si permic ca dezastrul ecologic sa treneze"."Desi groapa de gunoi avea termen de inchidere anul 2009 si face parte din depozitele neconforme care fac obiectul unei proceduri de infringement impotriva Romaniei, inchiderea gropii este departe de a se realiza", mai arata USR.A.D.