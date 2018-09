USR da in judecata Agentia pentru Protectia Mediului pentru poluarea din Bucuresti

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al USR, poluarea aerului din vestul si nord-vestul Capitalei este o problema care treneaza de ani de zile: compania sustine ca nu este cauza poluarii, iar autoritatile nu au solutii la sutele de reclamatii ale locuitorilor. Oamenii din cartierele afectate s-au mobilizat pe retelele sociale, au organizat proteste, si-au achizitionat propriile aparate de masurare a hidrogenului sulfurat care au indicat depasiri de peste 100 de ori ale limitei, dar problema continua.Deputatul Cornel Zainea, locuitor al "zonei afectate de mirosurile pestilentiale", reclama mai multe incalcari ale legii, printre care nerespectarea distantei de minimum un kilometru de cea mai apropiata zona locuita, depozitarea de deseuri nepermise sau faptul ca autorizatia nu stabileste valori limita pentru toate substantele poluante, a informat comunicatul."Intr-un stat normal, institutiile statului ar veghea la respectarea legii si ar proteja cetatenii. In statul paralel cu normalitatea, construit de PSD , institutiile statului protejeaza poluatorii. In acelasi stat, cetatenii sunt tinuti prizonieri in propriile case de mirosuri pestilentiale si nevoiti sa consume timp si sa-si cheltuiasca banii pentru un drept garantat de Constitutie: dreptul la un mediu curat. USR va lupta si in instanta pentru a restabili normalitatea, care in acest caz inseamna sa poti deschide geamul fara teama inhalarii hidrogenului sulfurat", a declarat deputatul Cornel Zainea.Chemarea in judecata are ca scop anularea Autorizatiei Integrate de Mediu a depozitului de deseuri din Chiajna. Disconfortul olfactiv din zona depozitului afecteaza aproximativ 800.000 de bucuresteni din sapte cartiere, a mentionat sursa citata.USR citeaza un raport al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului care a monitorizat calitatea aerului in zona de influenta a depozitelor de deseuri Iridex Group si Glina si care arata ca dintr-un total de 828 de determinari efectuate in perioada 31.07.2017 - 11.08.2017 in sapte puncte de prelevare din nord-vestul Capitalei, au fost inregistrate 92 de depasiri ale concentratiilor maxim admise de H2S."De asemenea, Ministerul Sanatatii a recunoscut, intr-un raspuns adresat deputatului Cornel Zainea, ca hidrogenul sulfurat de la gropile de gunoi afecteaza populatia, dar nu a luat masuri pentru a rezolva aceasta problema de sanatate publica. Expunerea repetata la hidrogen sulfurat duce la scaderea calitatii vietii", a mai sustinut USR.