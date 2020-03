Ziua Internationala a Apei: 780 de milioane de oameni nu au acces la apa curata. Ce poti face si tu pentru a ajuta

Ce poti face tu de acasa?

Nu arunca medicamente expirate in vasul de toaleta sau in chiuveta

Repara scurgerile de la masina

Colecteaza uleiul

Aduna dupa cainele tau, cand il scoti la plimbare, pentru a preveni raspandirea bacteriilor

Nu irosi apa!

Inchide robinetul cand termini ce aveai de facut

Scurteaza-ti dusurile

Foloseste nivelul redus cand tragi apa la toaleta

Uda florile cu mana, nu cu furtunul

Anual, cu acest prilej, Organizatia Natiunilor Unite (ONU) atrage atentia asupra lipsei de apa potabila, un lucru de baza, dar deficitar pentru atat de multi locuitori ai planetei, facand un apel si venind cu idei pentru a sprijini eforturile depuse la nivel international, relateaza CNN Iar cand vorbim despre apa curata nu ne referim doar la cea care curge de la robinet, ci si la apa care se scurge in pamant si care de foarte multe ori este poluata.Astfel, suntem indemnati sa sprijinim activitatea organizatiilor care isi desfasoara activitatea in domeniu. De exemplu,promoveaza curatarea apelor, folosirea toaletelor si mentinerea unei bune igiene, venind in ajutor cu logistica, masuri si politici educationale. De asemenea,sausunt alte organizatii care strang fonduri pentru a veni in ajutorul comunitatilor in care apa potabila lipseste, relateaza CNN.Este un concept usor de inteles: Nu irosi apa! Usor de zis, greu de facut.Iata cateva sugestii: