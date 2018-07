50.000 de lei amenda pentru ca nu a indepartat steagul secuiesc de pe sediul primariei

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa trimis, marti seara, de UDMR , Curtea de Apel din Targu Mures a decis ca presedintele Consiliului Judetean Mures, Peter Ferenc, fost primar al orasului Sovata, sa fie amendat cu suma de 50.000 de lei, pentru ca nu a indepartat steagul secuiesc de pe cladirea Primariei din Sovata."Consider ca este absurd si ridicol sa fii pedepsit intr-un stat membru al Uniunii Europene pentru folosirea unui simbol al unei comunitati regionale. Acest lucru este in contradictie cu principiile libertatii de exprimare si Romania aplica din nou standarde duble: de exemplu, in Bucovina, care este si o regiune istorica si nu o zona administrativa, nu exista nicio restrictie si nicio sanctiune pentru folosirea steagului regiunii, iar pe noi ne sanctioneaza cu 50.000 de lei pentru aceeasi fapta", a spus Peter Ferenc.Presedintele Consiliului Judetean mentioneaza, in comunicat, ca folosirea simbolurilor minoritatilor "nu reprezinta nicio amenintare pentru societatea romaneasca" sau "pentru statul roman"."Am luat cunostinta de decizia instantei, dar, in calitate de lider al comunitatii, impreuna cu reprezentantii UDMR, vom depune toate eforturile pentru ca legile romanesti sa permita folosirea simbolurilor minoritatilor si regiunilor, fara nicio restrictie", a mai spus Peter Ferenc, presedinte al UDMR MuresPotrivit comunicatului de presa transmis de UDMR, presedintele CJ Mures considera ca "seria proceselor pierdute in instanta din cauza steagurilor secuiesti demonstreaza clar modul in care Romania respecta drepturile comunitatii maghiare".