A murit un fost primar al Resitei

Mihai Stepanescu, de profesie inginer silvic, a ocupat mai multe functii, de la sef de ocol silvic, pana la director al Directiei Silvice Resita. In 2008, a fost ales primar al Resitei ca independent. Al doilea mandat l-a obtinut in 2012 candidand din partea PSD.El a condus Organizatia Municipala Resita a PSD si a fost si prim-vicepresedinte al organizatiei judetene a PSD Caras-Severin. Al doilea mandat de primar nu l-a dus pana la capat, fiind suspendat in 2015 din cauza unui dosar penal, cu doua capete de acuzare de luare de mita , in iulie 2016 fiind condamnat definitiv de catre Curtea de Apel Timisoara, la trei ani de inchisoare. A ispasit jumatate din aceasta pedeapsa, pana in decembrie 2017.Mihai Stepanescu ar fi implinit 55 de ani in luna martie. El a decedat la un spital din Timisoara.