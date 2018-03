Aberatia zilei: Primarii care corespondeaza cu ei insisi si se dau singuri in judecata. Dupa 10 ani, in sfarsit, unul a pierdut procesul

Ziare.

De ce faceau primarii asta? Pentru ca puteau, ca sa citam dintr-un clasic pesedist in viata.Moda e veche, iar in memoria Internetului gasim urme ale unor astfel de "vestigii" in mai multe judete, cum ar fi Dambovita, Prahova, Teleorman si Gorj.Gorj este si judetul unde obiceiul s-a impamantenit serios. In 2012, de exemplu, jurnalistii de la gorjnews.ro scriau ca Vasile Vladuleanu, primar al comunei Bilteni, s-a dat nu o data, ci de doua ori in judecata pentru a-si putea acorda singur un spor lunar de dificultate, castigand astfel circa 200 de milioane de lei vechi.Bataliile in instanta fusesera pornite din cauza ca Guvernul Boc a interzis acordarea sporului de dificultate pentru primari. Nemultumiti, ei s-au adresat judecatorilor argumentand ca, in calitate de sefi ai comisiilor locale de fond funciar, trebuie sa acorde titluri de proprietate, ceea ce ii surmeneaza de-a dreptul (asta cu toate ca munca in comisii e facuta de altii, nu de primari....).Atat primarul Vladuleanu, cat si viceprimarul comunei Bilteni au castigat atunci in instanta sume frumusele. Jurnalistii gorjeni atrageau atentia ca Primaria Bilteni a pierdut "cu lejeritate" procesele, tragand concluzia ca "", asa ca Vladuleanu a pierdut in fata lui... Vladuleanu.Anii au trecut, practica alesilor locali s-a raspandit in toata tara, dar a venit 2018, cand cineva a zis, in sfarsit, gata.Nefericitul "izbit" de ciocanelul judecatorului a fost primarul comunei Stejari, tot din judetul Gorj,. Acesta a urmat calea batatorita de predecesorii sai, dar drumul lui s-a infundat in instanta.Paiusi nici nu cerea mult: "doar" un spor de 50% din salariu. Argumentul? Tot atata primise si cel care fusese inaintea lui in functie, pentru simplul fapt ca era la carma comisiei locale de retrocedare a terenurilor agricole.Ca si cand situatia nu ar fi suficient de absurda, "autoreclamantii" au... purtat o corespondenta cu ei insisi, dupa cum a recunoscut insusi Robert Paiusi."Stiu capentru ca e cel mai simplu. Eu cand am venit la primarie am procedat la fel cum a procedat cel care a fost inaintea mea. El avea hotarare judecatoreasca si a incasat acesti bani fara probleme. Eu am avutsi nu am castigat la instanta. Nu am incasat banii decat vreo cateva luni si acum o sa-i restitui", a declarat edilul pentru Pandurul Si stati, ca absurdul continua, pentru ca, daca primarului i s-a taiat sporul, unii membri ai comisiei respective... il primesc in continuare, tot prin hotarare judecatoreasca, pentru ca, nu-i asa?, Romania e tara tuturor posibilitatilor si in care nu functioneaza precedentul judiciar."Problema este ca dupa ce eu am pierdut banii le-am spus si celorlalti membri din comisie ca nu ii vor mai incasa nici ei. Daca la mine nu e legal, nici la ei nu are cum sa fie legal. Sunt insa unii care au hotarari judecatoresti in baza carora au incasat acest spor si. Sper sa nu se ajunga pana acolo", s-a aratat ingrijorat primarul.Si prefectul judetului Gorj s-a aratat stanjenit de aceste noi traditii si obiceiuri romanesti, trimitand un punct de vedere alesilor din Stejari prin care li se cerea celor de la primarie sa se potoleasca si sa nu mai incaseze sporul de dificultate de 50%."Daca ma intrebati pe mine despre aceasta situatie, desigur ca, dar nu e o speta singulara. Este o practica intalnita la mai multe primarii. Primarii se dau in judecata pe ei sau institutiile pe care le conduc, ceea ce nu e tocmai in regula. Pana la urma,", a filosofat prefectul Ciprian Florescu.Nu zau?! Si era nevoie de procese pe banda rulanta pentru ca toata lumea sa ajunga la aceasta idee simpla, care tine de esenta democratiei? Sau in Romania primarii au dificultati in a-si intelege atributiile daca nu primesc un spor pentru asta?