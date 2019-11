Alba: Un primar s-a amendat singur, dupa ce si-a modificat acoperisul fara autorizatie

Ziare.

Primarul comunei Vintu de Jos, Ion Iosif Josan, a declarat luni corespondentului MEDIAFAX ca reclamatia a venit la doi ani de la modificarile pe care si le-a facut la acoperisul locuintei.Dupa ce functionarul de la Biroul de Urbanism al Primariei a constatat ca cele reclamate sunt adevarate, primarul a fost amendat de institutia pe care o conduce, cu 1.000 de lei."A fost o sesizare a unui cetatean ca am construit fara autorizatie. A fost responsabila de la Biroul Urbanism in teren, a stabilit ca era nevoie de autorizatie si de modificare de proiect, mi-a intocmit procesul-verbal de constatare. Amenda a fost de 1.000 de lei si am platit jumatate, conform termenului prevazut de lege. Si gata, intru in legalitate, ce sa fac? Cum sa le pretind altfel cetatenilor sa fie corecti?", a declarat primarul Josan.El a explicat ca inainte de a incepe lucrarile de modificare la acoperis a intrebat un arhitect, insa a omis sa-i spuna acestuia ca vrea sa modifice forma acoperisului, caz in care avea nevoie de proiect si autorizatie de constructie.Potrivit primarului, situatia a generat un val de sesizari in comuna, iar oamenii au inceput sa se reclame unii pe altii pentru diferite constructii neautorizate. Cei gasiti in neregula au fost amendati si isi manifesta acum nemultumirea fata de primar."Vreau sa le spun tuturor ca nu am nimic cu nimeni, dar daca exista reclamatii trebuie sa luam masuri, in cazul in care se dovedeste ca acestea sunt justificate", a declarat primarul.El a povestit ca una dintre cele mai recente reclamatii a gasit-o intr-un plic pus pe parbrizul masinii sale si este anonima. Sesizarea il are in vizor chiar pe viceprimarul comunei, care si-ar fi construit fara autorizatie un saivan pentru oi."Nu stim cine a facut reclamatia, probabil cineva care s-a simtit deranjat. Noi trebuie sa verificam si sa luam masurile pe care le prevede legea, iar in unele situatii se merge pana la demolarea constructiei neautorizate", a declarat primarul comunei Vintu de Jos.