"Alianta Vestului" se semneaza sambata de primarii celor 4 mari orase

Anuntul a fost facut de Nicolae Robu, pe Facebook, care a precizat ca numele asocierii se va schimba in "Alianta Vestului" (AVE)."Sambata, 08.12.2018, cei patru primari initiatori ai proiectului Patrulaterala Vestului, Nicolae Robu, Gheorghe Falca, Ilie Bolojan si Emil Boc, primarii oraselor Timisoara, Arad, Oradea si Cluj-Napoca, vom semna, la Timisoara, la sediul Primariei, de la ora 15:00, in prezenta presei, documentul temelie al aliantei noastre.Avand in vedere interesul mare pentru proiect, aratat de alte administratii publice locale din aceasta parte de tara, odata cu semnarea acestui document, numele asocierii se va schimba din Patrulaterala Vestului in Alianta Vestului - in abreviere: AVE-, pentru a se evidentia caracterul ei deschis", a scris Robu pe Facebook.Prin aceasta initiativa, edilii vor sa creeze un for informal de cooperare in privinta proiectelor mari, de conectivitate de mare viteza, dar si in domeniile cultura, educatie, sanatate sau turism."Mentionam inca o data, ca, prin aceasta initiativa, prin excelenta in spiritul Declaratiei de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, dorim sa cream un for informal pentru schimburi de idei si de experienta intre noi, edilii oraselor in cauza si intre administratiile publice locale pe care le conducem, dar si de cooperare pe proiecte mari, in primul rand de conectivitate de mare viteza, dar si in domeniile cultura, educatie, sanatate, turism, sport, securitate si dezvoltare, in sens larg", mai precizeaza primarul Timisoarei.Edilii au anuntat lansarea acestui proiect la inceputul lunii octombrie. Iata detalii aici: Patru mari orase din vestul tarii se conecteaza pe bani europeni, ca sa nu mai stea la mila Guvernului A.D.