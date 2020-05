Am testat platforma de informare despre COVID, laudata de primarul Tudorache: Promite mult si livreaza mai nimic

Ziare.

"Traim vremuri dificile, fara precedent. Avem nevoie de toate resursele pentru a putea trece cu bine de aceasta perioada, cu totii, ca societate. Aplicatia instalata cu sustinerea SAP si Red Point Software Solutions ne permite sa oferim sprijin comunitatii si sa colectam feedback-ul cetatenilor, atat de necesar in momentele acestea", spunea atunci Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1.Edilul si cei care au realizat platforma punctau atunci ca "" si ca "sistemul este interactiv, functionand ca un punct de triaj, utilizatorul reusind sa ajunga la cazul specific de interes printr-o navigare usoara, iar informatiile sunt actualizate constant".Am intrat si noi pe pagina Situatii de Urgenta a Primariei Sectorului 1 pentru a vedea cum functioneaza aceasta platforma laudata si am fost "intampinati" de un chestionar.Acesta incepe cu intrebarea: "Cum poate Primaria Sectorului 1 sa va ajute (bifati toate situatiile care se aplica)" la care ai variante de raspuns:Daca optezi pentru varianta "Caut sa imi reduc riscurile de infectare COVID-19", primesti urmatorul raspuns "Daca sunteti in cautarea de recomandari pentru a reduce riscul imbolnavirii cu COVID-19... Va rugam sa accesati urmatoarele resurse: Directia de Sanatate Publica Bucuresti care va furnizeaza informatii oficiale cu referire la COVID-19", ceea ce nu inseamna deloc ca gasesti toate informatiile in acelasi loc si ca nu trebuie sa accesezi paginile altor institutii, asa cum promiteau initiatorii proiectului.Mergand mai departe, primesti urmatorul mesaj: "Daca aveti nevoie de informatii suplimentare despre COVID-19, va rugam apelati DSPB la: 021.642.22.26; 021.642.28.29; 021.642.20.07".La pasul urmator esti intrebat daca doresti sa primesti email cu actualizari ale situatiei si informatiilor prezentate deja si, daca vrei, trebuie sa iti lasi datele de contact. Si apoi urmeaza momentul feedbackului, cand esti intrebat "Cat de utile gasiti informatiile de pana acum?" si daca "Ati gasit informatia cautata?".Mergand pe alt scenariu, si anume cel in care esti suspect sau confirmat cu COVID-19, esti intrebat daca "Aveti in acest moment simptome specifice? Acestea sunt de obicei febra, tuse si/sau dificultati in respiratie".In cazul raspunsului "Nu", esti sfatuit ca "Daca aveti totusi motive de ingrijorare, va rugam contactati imediat medicul dumneavoastra de familie".Daca raspunsul tau este "Da", atunci esti sfatuit sa contactezi medicul de familie si sa il anunti despre simptomele pe care le ai si sa consulti site-ul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti sau al Ministerului Sanatatii ( ms.ro ). Urmand apoi aceleasi informatii cu numerele de telefon de la DSP si intrebarile despre cat de multumit ai fost de acest serviciu.Daca vrei sa afli informatii cu privire la COVID-19 in Sectorul 1, ai si mai putini pasi de urmat, pentru ca imediat esti sfatuit sa intri pe site-ul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti.Daca vrei informatii despre COVID-19 in general, atunci esti intrebat ce tip de informatie cauti si ai de ales intre: scoli, afaceri, furnizor de servicii medicale, media sau public public. Cum era de asteptat, daca selectezi varianta scoli, esti trimis catre site-ul Ministerului Educatiei La varianta afaceri si furnizor de servicii medicale, esti sfatuit sa mergi pe site-ul Ministerului Sanatatii. Pentru media si public general esti redirectionat catre Directia de Sanatate Publica Bucuresti.Despre aceasta platforma a vorbit pe Facebook si europarlamentarul Clotilde Armand, care o caracterizeaza despre un "chestionar cu cinci bife si doua intrebari"."Primarul, pandemia si digitalizarea...Dl primar Tudorache a anuntat cu mare alai luna trecuta ca a lansat o 'platforma' care ofera 'informatii exacte si actualizate cu privire la principalele probleme cauzate de pandemia de coronavirus' impreuna cu o multinationala din domeniul IT.Stiti cum arata platforma resprectiva? Priviti imaginea. Este un chestionar cu cinci bife si doua intrebari. Asta ca sa stiti ce inseamna in anul 2020 ideea de 'digitalizare' pentru dl primar Tudorache.Nici nu vreau sa stiu cat a costat 'platforma'", a scris Armand pe Facebook.