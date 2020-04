Angajata unei primarii din Prahova, depistata cu COVID-19. Colegii sai au intrat in izolare la domiciliu

Ziare.

com

Functionara s-a simtit rau si prezenta simptomele caracteristice noului coronavirus, potrivit presei locale Prin urmare, si-a anuntat medicul de familie, iar pe urma a sunat la 112.Femeia fost preluata de o ambulanta si transportata la Spitalul CFR din Ploiesti, unde a fost testata si depistata pozitiv cu COVID-19.Pe urma a fost transferata la Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti. Starea pacientei este buna, se afla sub tratament si ramane sub supravegherea medicilor ploiesteni.In urma anchetei epidemiologice efectuate de DSP Prahova s-a stabilit ca 25 de persoane au venit in contact direct cu persoana infectata, fiind vorba despre familie si colegi din Primarie. Toti acestia se afla in izolare la domiciliu timp de doua saptamani.Mai mult, toti angajatii Primariei Poiana Campina vor fi testati, inclusiv primarul si viceprimarul, in mai multe etape.