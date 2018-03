Angajatii unei primarii au dat SMS-uri de aproape un miliard de lei, de pe tefoanele de munca, pentru emisiunea lui Maruta

Ziare.

"Aproape un miliard de lei au cheltuit angajatii Primariei Bascov pe SMS-uri", a declarat purtatorul de cuvant al liberalilor argeseni, Gelu Tofan, citat de Jurnalul de Arges Informatia a fost confirmata de contabilul primariei pentru Realitatea TV care a sustinut ca "se vor lua masuri de recuperare a banilor de la fiecare angajat si incercam si prin sponsorizari".Televiziunea citata a precizat ca premiul de 3.000 de euro obtinut de ansamblu ar putea merge tot catre plata SMS-urilor.Ziarul local sustine ca angajatii au dat cel putin 60.000 de SMS-uri a cate 0,25 de euro fiecare pentru a se asigura ca "Doina Bascovului" castiga in fata ansamblului "Zestrea Budurestii" din Bihor si "Doina Carcinovului", de la Priboieni.Primarul din Priboieni a spus ca ei nu ar fi dat SMS-uri pentru a castiga si ca oricum au sarbatorit pentru ca au ajuns pana in acea faza a concursului."Am pierdut. Asta e! Am castigat locul III. Ce? Avem noi bani sa dam sms-uri ca Bascov? Important este ca am ajuns acolo. Ce? Eram nebuni sa dam sms-uri? Mai bine daca strangeam bani ii dadeam la copii. Noi ieri am sarbatorit. Am taiat un porc... Am pus mana de la mana, am cumparat un porc si l-am taiat profitand de vremea aceasta frumoasa. Am avut si un invitat de onoare in persoana lui Gelu Voicu de la Bucuresti.Daca diseara de la 8 la 10 suntem in direct la Etno inseamna ca noi suntem cei mai buni. Am fost invitati la Etno TV si au recunoscut ca noi am fost cei mai buni, dar nu am avut bani... Suntem o comuna saraca, avem taxe si impozite incasate pe an de 5,5 miliarde de lei vechi, iar iluminatul public este un miliard pe an. Astia sunt banii!", a spus acesta pentru Jurnalul de Arges