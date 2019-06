Angajatii unei primarii din Alba au sters datorii de peste 230.000 de lei

Ziare.

Acestia au cauzat bugetului primariei un prejudiciu de peste 230.000 de lei, stergand mai multe datorii, in principal amenzi, conform Alba24 Politistii din Alba au facut perchezitii, luni, la domiciliile functionarilor, dar si la sediul institutiei, de unde au ridicat documente contabile si medii de stocare.In plus, cei vizati au fost audiati la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, potrivit sursei citate.Acestia sunt cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de delapidare, abuz in serviciu, folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, fals intelectual, uz de fals si fals informatic.In perioada ianuarie 2018 - iunie 2019, doi dintre angajatii primariei ar fi declarat starea de insolvabilitate a 19 persoane fizice, care datorau acesteia 226.160 lei, fara a respecta dispozitiile legale si procedurile aplicabile in domeniu.Totodata, ei au si sters date informatice despre situatia fiscala a persoanelor vizate.Un alt functionar ar fi emis pentru o firma un certificat fiscal care atesta date nereale. In acelasi timp, ceilalti trei au eliberat documente fiscale care atestau o situatie nereala - fara datorii -, pentru mai multi contribuabili.Cercetarile au dezvaluit ca trei dintre suspecti si-au insusit din casieria primariei 13.756 de lei.