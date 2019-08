Astrid Fodor a castigat procesul cu Prefectura si ramane primarul Sibiului

Ziare.

Decizia Tribunalului Sibiu este una definitiva.Fostul prefect al judetului, Adela Muntean, o suspendase din functia de primar pe Astrid Fodor, in urma unei decizii definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Astrid Fodora fost suspendata din 3 iulie pana in 19 iulie, cand instanta locala i-a dat dreptate in prima instanta, dar Prefectura a facut recurs.Agentia Nationala de Integritate (ANI) a decis in 2015 ca Astrid Fodor s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 2012 - 2014, cand a ocupat simultan atat functia de viceprimar, cat si calitatea de membru in consiliile de administratie de la Colegiul German 'Samuel von Brukenthal' si Gradinita cu program prelungit nr. 37.Fodor a explicat ca la momentul acela avea si calitatea de consilier local, iar cadrul normativ de la acea data o obliga ca in calitate de ales local sa fie membru neremunerat in consiliile de administratie respective.Astrid Fodor a atacat raportul ANI la Curtea de Apel Alba Iulia, care i-a dat dreptate in vara anului 2016. ANI a atacat cu recurs hotararea de la Alba, iar Inalta Curte a emis in luna mai 2019 decizia de admitere a recursului ANI si a trimis motivatia catre partile in proces si Prefectura Sibiu.Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a fost suspendata din functie, in 3 iulie, de catre fostul prefect, Adela Muntean, in baza sentintei definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.