Baluta a reziliat contractul cu firma care a facut igienizarea Scolii 133 din Capitala

"Am decis rezilierea contractului cu firma respectiva si demararea unei noi proceduri ca, pana maine, sa putem sa facem aceasta activitate cu alta societate, pentru ca mai sunt si alte cazuri de gripa", a declarat Daniel Baluta, miercuri, din fata Scolii 133.Edilul a subliniat ca este un "lucru extrem de rau ca 24 de copii sa ajunga la spital", fapt ce inseamna ca "cineva nu si-a facut treaba, clar".Baluta a mai precizat ca unitatea de invatamant este inchisa pana luni, iar primaria se va implica in luarea masurilor necesare pentru a evita astfel de incidente pe viitor."Ne vom implica in luarea masurilor ca de luni sa evitam orice incidente. Am vazut si in alte parti ale tarii... O sa ne asiguram cu DSP, cu ISU, ca sa nu mai existe niciun fel de pericol", a mai adaugat primarul Sectorului 4.Precizam ca Politia Capitalei a deschis, miercuri, dosar penal in cazul Scolii nr. 133 din Capitala, evacuata marti dupa ce elevilor li s-a facut rau din cauza igienizarii facute in unitatea de invatamant.Amintim ca Scoala 133 din Sectorul 4 al Capitalei a fost evacuata, marti la amiaza, dupa ce mai multi copii de clasa a VIII-a au acuzat dureri de cap si disconfort respirator, posibil de la un gaz toxic.In total au fost evaluati medical 23 de copii, dintre care 5 au refuzat transportul la spital. 16 elevi au fost dusi la Grigore Alexandrescu si alti 2 la Spitalul Marie Curie.Anterior, marti dimineata, scoala fusese igienizata, ca urmare a aparitiei catorva cazuri de gripa.