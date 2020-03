Baluta incepe amenajarea unui parc de 27.000 mp in Sectorul 4

Ziare.

com

Despre acest parc, primarul spune ca este cel mai mare amenajat in Sectorul 4 in ultimii 30 de ani. Noul parc va avea o suprafata de 27.627 mp, dintre care peste 10.000 mp vor fi doar spatii verzi.Conform proiectului, vor fi create mai multe tipuri majore de zone tematice, unele destinate circulatiei pietonale, incluzand pavilioane si chioscuri, iar altele, destinate sportului si jocurilor in aer liber.Potrivit contractului, parcul ar urma sa fie gata in doi ani."Am semnat ordinul de incepere. Prima faza e aceea de proiectare. Termenul pe care il avem este de 24 de luni, inclusiv partea de executie. (...) Mai sunt niste pasi legali, timpul pentru acestia este de sase luni si un an si jumatate executia. Acest parc are legatura cu urbanizarea zonei, ca vom avea nevoie de canalizare, de apa. Toate aceste lucruri vor fi facute inainte si vor fi facute cu cap", a transmis Baluta in timpul unei conferinte de presa.Primarul Daniel Baluta a anuntat ca parcul se va numi Tudor Arghezi."Numele a fost ales in urma consultarii cu cetatenii din Sectorul 4. Se va numi Tudor Arghezi. De ce? Pentru ca e o personalitate a istoriei Romaniei, a literaturii romane, care are o legatura stransa cu Sectorul 4. Aici gasim toata viata lui Tudor Arghezi", a spus Baluta.