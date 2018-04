Blocaj in Consiliul Local al Sectorului 1. USR acuza un abuz; primarul Tudorache ameninta cu instanta

Ziare.

Reprezentantii filialei sustin ca secretarul de sedinta a incercat sa supuna la vot presedintia sedintelor de consiliu local, desi in reuniunea precedenta a fost ales in aceasta functie, prin majoritate de voturi, Oliver Paiusi (USR)."A fost invocat ca motiv faptul ca, atunci cand a fost enuntat textul supus la vot (la sedinta precedenta - n.red.), verbal s-ar fi anuntat ca votul ar fi fost doar pentru o singura sedinta de Consiliu Local. In realitate, textul primit de consilieri, in convocatorul oficial, semnat de primar, spunea in mod clar ca se va vota un mandat de 3 luni", noteaza USR Sector 1 pe Facebook Reprezentantii filialei au transmis ca se delimiteaza de astfel de practici si au parasit sala, in semn de protest. De asemenea, si consilierii locali PNL au parasit sedinta, care a fost suspendata din lipsa de cvorum."Nu am vrut sa cream un precedent pentru o situatie de frauda. Daca noi am fi acceptat sa reluam procedura de vot si sa propunem iar cate un candidat din partea fiecarui partid si apoi sa il votam, tot nu am fi ajuns nicaieri pentru ca presedintele de sedinta trebuie sa fie ales cu 14 voturi din 27. Noi ieri am fost 24. Nu am vrut sa le facem jocul si am preferat sa iesim din sedinta", a declarat pentruconsilierul local USR Cristian Bulfon.Acesta sustine ca ceea ce a facut secretarul de sedinta este ilegal."La sedinta trecuta, cand s-a propus pe ordinea de zi alegerea presedintelui de sedinta, noi aveam clar trecut ca presedintele este ales pentru o perioada de trei luni. Asa cum am facut de fiecare data timp de doi ani, dar atunci a fost posibil pentru ca era candidatul lor de la ALDE. Vazand ca exista pericolul sa castige altcineva, in ultima secunda au modificat. Ghinionul a fost ca acustica salii este foarte proasta.In sala se aude prost, pe inregistrarea video se aude perfect ca se transmite prin microfoane. Recunosc cu toata sinceritatea, nu am auzit ca se spune ca e doar pentru aceasta sedinta. Si cine isi putea imagina ca un convocator pentru ordinea de zi semnat de catre primar in baza legii poate fi schimbat de catre secretarul de sedinta asa in timpul sedintei? Nu e legal. E total ilegal", a continuat Bulfon.Pentru moment, USR nu a decis daca se va adresa justitiei.La randul sau, primarul Dan Tudorache acuza reprezentantii USR si PNL ca au dat o proba de "politicianism ieftin"."Pretextul sau obiectivul - bataia pentru postul de presedinte de sedinta. In virtutea faptului ca, impreuna, cele doua partide detin majoritatea locurilor de consilier (14 din 27), in sedinta din data de 29 martie, prin vot democratic, presedintele de sedinta a fost ales reprezentantul USR, dl. Oliver Paius.Numai ca, desi a fost ales pentru O SEDINTA, urmand ca, astazi, procedura sa fie repetata, cele doua partide au pretins, in virtutea unei erori materiale, ca dl Paius a fost desemnat, in martie, presedinte pentru trei luni.Numarandu-si voturile si constatand ca au numai 12 (in virtutea notabilei absente de la inceputul sedintei a doamnei Clotilde Armand), USR si PNL au respins alegerea unui nou presedinte, ceea ce a blocat activitatea consiliului", a transmis Tudorache pe Facebook. Acesta avertizeaza ca va folosi toate mijloacele legale pe care le are la dispozitie pentru a debloca activitatea consiliului local."Pe acest temei, le atrag atentia colegilor din USR si PNL ca, in absenta unui presedinte de sedinta, Consiliul Local este blocat. Le pun in vedere faptul ca voi uza de toate prerogativele si mijloacele pe care mi le pune la dispozitie legea pentru a debloca Consiliul Local al Sectorului 1.Le adresez un apel public la decenta si la responsabilitate fata de cetatenii din Sectorul 1, care asteapta de la noi rezultate concrete ale activitatii noastre, si nu circ politic ieftin. Politicianismul si bataia permanenta pe si intre majoritati nu rezolva problemele unei comunitati, ci le agraveaza", a punctat edilul.