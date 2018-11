Bradul de Craciun al Primariei Lugoj, confiscat de politisti pentru ca nu avea acte de insotire legale

Ziare.

In plus, politistii au sanctionat transportatorul si pentru ca a provocat avarii mai multor autoturisme in timpul deplasarii bradului catre locul unde urma sa fie amplasat, in Piata Dragan, relateaza Lugoj Online Bradul a atras atentia inca de saptamana trecuta, cand a fost tarat pe strazi, imaginile fiind postate pe Internet.Jurnalistii de la ProTV relateaza ca soferul a fost amendat saptamana trecuta si pentru lipsa Inspectiei Tehnice Periodice si a asigurarii.De atunci si pana acum, bradul a fost instalat in piata publica. Pentru a rezolva intr-un fel problema, bradul confiscat a fost cedat Directiei Silvice care, conform Lugoj Online, l-a transferat in acte ... Primariei.Primarul Francisc Boldea (PSD) spune ca bradul va fi totusi impodobit, de dragul copiilor, chiar daca este vorba despre un bun confiscat din cauza ilegalitatilor."O sa punem ceva in el, ce-o sa le spunem la copii? Ca nu o sa punem nimic in el? Asa o sa le spunem la copii? Nuu! O sa punem in el!", a declarat primarul.Tot scandalul se pare ca a fost generat de un consilier local, care a reclamat incalcarea legii."Primaria Municipiului Lugoj si executivul condus de domnul primar nu a invatat ca legea trebuie respectata. In aceste conditii eu am sesizat Inspectoratul Judetean de Politie Timis, masurile care au fost luate intr-un final au dus la confiscarea acestui brad", a afirmat Liviu Brindusoni, consilier local, pentru ProTV.Pana la urma, bradul va ajunge lemn de foc, dar nu se stie daca inainte sau dupa sarbatorile de iarna. Depinde de cat de ingaduitori vor fi oamenii legii.