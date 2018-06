Bucurestenii pot obtine din nou vouchere pentru biciclete: Primaria Capitalei a dat startul unei noi sesiuni de inscrieri

Ziare.

Inscrierile au inceput, joi seara, si sunt destinate persoanelor cu varsta minima de 18 ani pentru achizitionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice si dispozitive de tip Segway/Ninebot si accesorii ale acestora.Primaria Capitalei anunta ca lanseaza o noua sesiune de inscrieri pentru 5.800 de vouchere de biciclete, iar bucurestenii interesati pot aplica incepand de joi seara. Inregistrarea in aplicatie se va incheia in momentul atingerii numarului maxim de 5.800 de inscrieri valabile.Cu o valoare de 500 de lei fiecare, voucherele pot fi folosite pentru achizitionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice si dispozitive de tip Segway/Ninebot si accesorii ale acestora, destinate persoanelor cu varsta minima de 18 ani, numai din magazinele participante la Proiect."Cele 5.800 de voucherele provin din cele 25.000 lansate in etapa a doua a programului, derulata la inceputul acestui an, pentru care nu s-a atins numarul maxim de inscrieri valide la acel moment. Participarea la noua sesiune a proiectului este permisa doar bucurestenilor care nu au beneficiat de program in etapele anterioare. Este interzisa participarea angajatilor Primariei Municipiului Bucuresti si ai institutiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti", anunta Primaria Capitalei.Programul Biciclisti in Bucuresti a fost aprobat anul trecut si prevede acordarea unui numar de 30.000 de vouchere. Primele 5000 de vouchere au fost distribuite bucurestenilor in anul 2017, si alte 19.200 au fost livrate incepand cu luna aprilie.Prin acest proiect, Primaria Capitalei isi propune sa incurajeze cetatenii sa adopte un stil de viata sanatos si sa foloseasca mijloacele de transport alternative, cu efecte benefice asupra descongestionarii traficului si reducerii nivelului de poluare