Care faliment? Firea pregateste inca o transa de eco-vouchere

Totodata, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, informeaza ca termenul limita de utilizare a eco-voucherelor se prelungeste cu inca doua luni."Pana in prezent, au fost utilizate aproximativ 2/3 dintre voucherele distribuite catre beneficiarii programului de casare a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare. Termenul limita de utilizare a acestora - 30 septembrie 2019 va fi prelungit cu inca 2 luni.Pentru ca interesul este crescut,Masura face parte din setul de actiuni prevazute in Planul Integrat de Calitate a Aerului, pe care l-am elaborat tocmai pentru a integra intr-un singur document tot ce avem de facut pentru un aer mai bun in Bucuresti: o parte dintre ele sunt deja incheiate sau aflate in derulare", a declarat Gabriela Firea, citata intr-un comunicat remis luniPMB a distribuit, in iunie, eco-vouchere catre toti cei 4.193 de beneficiari ai "Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere", ce are ca scop imbunatatirea calitatii aerului din Capitala."Fiecare beneficiar a primit un carnet de eco-vouchere in valoare de 9.000 de lei, valoarea insumata a carnetelor distribuite ridicandu-se la 37.737.000 lei. Beneficiarii pot utiliza fie carnetul integral, fie partial sau cate o fila individual, in vederea achizitionarii exclusive de autoturisme noi EURO 6, non-diesel, mijloace de locomotie noi 'prietenoase cu mediul', non-diesel, hibride sau electrice, obiecte electrocasnice si electronice noi cu clasa energetica superioara", potrivit sursei citate.Voucherele pot fi folosite in 47 de magazine partenere, care pot fi gasite aici Beneficiarii eco-voucherelor au obligatia prezentarii actului de identitate valabil cu domiciliul in Bucuresti la momentul achizitionarii produselor, se mai arata in comunicat.Amintim ca primarul general al Capitalei sustinea, in luna iunie, ca institutia pe care o conduce se afla in "faliment nedeclarat", alaturi de primariile de sector, fiindu-i necesar "urgent" un miliard de lei pentru a-si asigura activitatea.A.D.