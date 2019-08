Cartier din Timisoara fara curent aproape 30 de ore: Un proprietar n-a vrut ca Enel sa sape sub garajul lui

Primarul liberal da vina pe privatizare

proprietarul de garaj care am inteles ca nu si-a dat acceptul sa se sape pe sub garajul sau

Protestatarii spuneau ca au ajuns la capatul rabdarii, din cauza avariilor repetate care apar la reteaua de energie electrica. Acum, spun ei, situatia este si mai revoltatoare, pentru ca oamenii stau de mai bine de 24 de ore pe intuneric. In plus, ei spun caDefectiunea s-a produs, iar angajatii de la compania de electricitate au reusit sa restabileasca alimentarea cu energie doar intr-o parte a cartierului, dat fiind faptul ca trebuie sa faca mai multe sapaturi pentru a remedia complet defectiunea.Mai multi timisoreni s-au plans ca n-au avut curent 28 de ore., a transmis un mesaj pe Facebook."Enel, incetati sa va mai bateti joc. Aflu cu indignare ca cetatenii din Calea Lipovei sunt fara curent de doua zile! Este inadmisibil asa ceva!. Cum? Nu numai pe nimic, nu numai fara obligatii clare de retehnologizare permanenta, pentru a se tine pasul cu dinamica cerintelor si fara sanctiuni pentru neindeplinirea si a minimului de obligatii stabilite mai mult de forma, sa nu fie vida sectiunea respectiva din contract, dar in conditii de monopol!Iar in atari conditii, bietii cetateni si noi, administratiile publice locale, nu putem face nimic, fiind 100% la cheremul Enel! Atat eu, cat si ceilalti colegi primari, sunt convins, am incuraja concurenta pe raza unitatilor noastre administrativ-teritoriale, convinsi ca doar ea ar conduce la servicii de calitate! Dar... nu putem, pt ca", a scris Nicolae Robu.In final, edilul a afirmat ca proprietarul garajului sub care se afla avaria nu si-a dat acordul sa se sape sub garajul sau, pentru remedierea situatiei."Sa le fie rusine tuturor celor care au avut indolenta / incompetenta de a tine un cartier intreg doua zile fara curent, in 2019! Si cand spun tuturor, il am in vedere si pe(oricum, insa, eu consider ca ar fi trebuit sa se recurga, in cateva ore, nu dupa doua zile, la solutii alternative!) ", a mai scris Robu.Revoltati, mai multi timisoreni i-au cerut socoteala primarului pe Facebook, explicandu-i ca si alte cartiere au probleme frecvente si intrebandu-l cum s-a dat autorizatia pentru garajul cu pricina, daca pe acolo treceau firele de la Enel.", a scris Simona Despina pe pagina primarului.", i-a raspuns Nicolae Robu, iar unui alt comentator i-a precizat ca se afla in strainatate.