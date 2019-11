"Cartoful" din Piata Revolutiei va fi curatat de graffiti si reabilitat

Ziare.

"Se vor face lucrari la elementele artistice de piatra, bronz si lemn, la corpurile de iluminat arhitectural, iar monumentul va fi curatat de graffiti", anunta sursa citata, prin intermediul unui comunicat.Tinand cont de faptul ca este vorba despre un monument istoric (desi e inaugurat in 2005), in vederea interventiei de reabilitare au fost obtinute avizele necesare de la Directia pentru Cultura a Municipiului Bucuresti din cadrul Ministerului Culturii.De asemenea, au fost obtinute avizul favorabil emis de PMB pentru imprejmuirea zonei de interventie, cat si autorizatia de construire pentru realizarea in regim de urgenta a lucrarilor de remediere si curatare a ansamblului monumental.Pentru executia lucrarilor, in data de 22 octombrie s-a publicat in SEAP un anunt, iar pana la data limita de depunere, respectiv 30 octombrie, s-a inregistrat o singura oferta, din adresa ofertantului rezultand clar necesitatea realizarii unei expertize inainte de inceperea lucrarilor de restaurare si reabilitare, precizeaza comunicatul citat.Drept urmare, Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic a finalizat procedura in vederea realizarii expertizei si imprejmuirii pentru interventia de urgenta. De asemenea, a fost incheiata etapa organizarii de santier.AMPT reaminteste ca prin Hotararea CGMB nr. 422/26 iunie 2018 si HG 494 din 9 iulie 2019 ansamblul monumental "Memorialul Renasterii - Glorie Eterna eroilor Revolutiei romane din decembrie 1989" a trecut din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic.