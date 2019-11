"Cautam eroii dintre noi" - Ai un teren greu de valorificat in Sectorul 3? Doneaza-l! Primaria il transforma in parc!

Ziare.

Chiar si asa, suprafata de spatiu verde nu este suficienta si se cauta in permanenta solutii pentru cresterea ei. In acest sens, Primaria Sectorului 3 desfasoara in aceasta perioada campania "Cautam eroii dintre noi" prin care indeamna persoanele fizice sau juridice care detin un teren greu de valorificat in Sectorul 3 sa il doneze comunitatii. Primaria se obliga sa il transforme in parc sau loc de joaca!Pe raza Sectorului 3 exista mai multe persoane fizice si juridice ce detin in proprietate anumite terenuri, cu suprafete mici, pe care nu se pot inalta constructii sau realiza alte activitati producatoare de venit, detinerea terenurilor respective reprezentand doar o cheltuiala in sarcina proprietarilor, cheltuiala rezultata din plata impozitelor, mentinerea curateniei, asigurarea pazei etc.Prin Hotararea de Consiliu Local al Sectorului 3 nr. 375 din 30.07.2019, a fost aprobat un proiect care vine in intampinarea tuturor celor care vor sa ajute comunitatea si sa doneze spatiul respectiv primariei, aceasta obligandu-se, in functie de marimea terenului, sa il transforme in parc sau loc de joaca. Celor ce doneaza terenul, le revine onoarea sa dea numele noului parc.Pentru mai multe detalii, intra pe www.sectorulverde.ro si fii eroul comunitatii tale! Sectorul 3, cei mai buni!