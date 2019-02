Cel mai performant observator astronomic din Romania ar urma sa fie amenajat in orasul Odobesti

Ziare.

Infiintarea observatorului astronomic de la Odobesti, judetul Vrancea, face parte dintr-un proiect mai amplu al carui contract de finantare a fost semnat recent.Proiectul "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Odobesti" este implementat intr-o perioada de 44 de luni, urmand a fi gata in 30 noiembrie 2021.Valoarea totala a proiectului este de peste 23 de milioane de lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 19,7 milioane de lei acordata din Fondul European de Dezvoltare Regionala, iar 3 milioane de lei vin din bugetul national."Prin acest proiect vom avea cel mai performant observator astronomic din Romania. Am luat deja legatura cu Universitatea Bucuresti si cu mai multe universitati din strainatate sa semnam parteneriate pentru folosirea acestui observator. Vrem sa scoatem maximum de potential din aparatura pe care o vom avea, e de ultima ora, de ultima generatie si va avea valoare de 2 milioane de euro", a declarat primarul orasului Odobesti, Daniel Nicolas.Aproape jumatate din suma va costa numai aparatura, de ultima generatie. Telescoapele de la Odobesti, desi momentan sunt doar pe hartie, au starnit deja interesul universitatilor din vestul continentului, unde observatiile astronomice sunt mai dificil de facut. Observatorul nu va avea insa doar telescoape, pentru studierea stelelor si planetelor, ci si aparatura cu ajutorul careia cei interesati sa poata observa peisajele din jur."Vom avea aparatura 4 k, 8 k, avem toate sansele sa descoperim corpuri ceresti noi. De aceea vrem sa semnam aceste perteneriate cu universitatile. In vestul Europei, din cauza poluarii, specialistii nu pot face observatii asa cum trebuie, de aceea sunt foarte interesati de colaborari cu noi, pentru ca nu avem poluare si putem vedea toata emisfera de nord", a mai spus primarul orasului.Autoritatile cred ca infiintarea observatorului astronomic va duce la dezvoltarea turismului si va atrage nu doar turisti obisnuiti, ci si specialisti astronomi din tara si din strainatate.Observatorul astronomic de la Odobesti este in faza semnarii contractului de finantare, iar banii vin de la Uniunea Europeana.Daca toate procedurile vor decurge normal si nu vor exista intirzieri din cauza licitatiilor, observatorul astronomic ar trebui sa fie gata la sfarsitul anului 2021.