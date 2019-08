Ciprian Ciucu (PNL) sustine masurile anuntate de Gabriela Firea, chiar daca "pune carul inaintea boilor"

Ziare.

"Masurile pe care le anunta Gabriela Firea azi sunt exact masurile pe care trebuia sa le ia dupa mai bine de 3 ani de mandat.Sunt genul de masuri cu caracter restrictiv care se iau la sfarsit, dupa ce ai creat alternativele: transport comun decent si de incredere, transport alternativ, parcari la intrarea in oras, sosea de centura samd.Este vorba de acele masuri mai complicate, mai grele, proiecte de infrastructura care nu sunt la indemana acestui primar incompetent.Cu toate acestea, voi sustine aceste masuri, chiar daca pune carul inaintea boilor, pentru ca situatia este extrem de periculoasa pentru sanatatea bucurestenilor", a anuntat Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.El spune ca urmeaza ca liberalii sa faca de la anul lucrurile cum trebuie facute, in ordinea lor logica."Si inca ceva: voi propune un amendament prin care sumele colectate sa fie utilizate special pe masuri de mobilitate urbana/calitatea aerului. Asta ca sa nu trimita iar pensionarii la mare sau sa toace acesti bani pe alte concerte si festivaluri!", incheie Ciucu.Primarul Gabriela Firea a anuntat, miercuri, un proiect prin care, din ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete De asemenea, toate autovehiculele sub Euro 3, indiferent unde sunt inmatriculate, nu vor mai putea sa circule in centrul Capitalei, iar cele Euro 3 vor trebui sa achite o taxa.