Ciprian Ciucu si-a dat demisia din Consiliul General: Gabriela Firea, nu aveti niciun motiv de bucurie!

Ziare.

com

Ciucu a facut anuntul pe contul sau de Facebook si a explicat ca noua functie pe care o va ocupa este incompatibila cu cea de consilier general."Nici nu stiu cum sa va spun, asa ca v-o spun direct, ca si cum ai dezlipi un plasture...Am fost numit presedinte al Agentiei Functionarilor Publici, decizia este in drum spre MO. Fiind o pozitie executiva la rang de secretar de stat este incompatibila cu orice altceva si am fost nevoit sa-mi dau demisia din Consiliul General.: (Asta nu schimba, insa, lucrurile: imi mentin obiectivele politice si interesul pentru Bucuresti! Voi urmari in continuare sedintele Consiliului General pana la alegerile de peste 6 luni si voi comunica despre Bucuresti ca si pana acum", a notat Ciprian Ciucu pe reteaua sociala.El a mentionat si cele doua considerente care au stat la baza deciziei de a accepta acest post:"1) In CGMB nu mai pot face mai mult decat am facut pana acum. Colaborarea pe proiecte cu Firea este practic imposibila: conduce Bucurestiul pe ascuns si in interesul camarilei din Voluntari. Nu am gasit nicun fel de teren comun. Iar pentru a fi watchdog pe Primarie, deja o pot face si din afara CGMB. Cum spuneam, imi mentin si preocuparea pentru Bucuresti si contactele cu oamenii corecti din interiorul PMB.2) ANFP este exact institutia pentru care am competentele profesionale necesare pentru a profesionaliza functia publica in Romania si care imi poate oferi experienta executiva perfecta pentru a ma prezenta intarit (si ca experienta, dar si politic) in fata bucurestenilor. Problemele Bucurestiului sunt cauzate si de lipsa adecvata a unui corp de functionari publici bine pregatit si nepolitizat! Sunt cativa functionari publici de cariera, cu totul respectabili in PMB si vom separa graul de neghina", se mai arata in postare.Ciucu a mai notat ca cei trei ani in care a fost consilier general au fost "ani de lupta, nu ani de constructie". In plus, ii transmite Gabrielei Firea ca nu are motive de bucurie in cazul demisiei."Au trecut trei ani si jumatate, adica 90% din acest mandat de consilier general. Au fost ani de lupta, nu ani de constructie. Am fost dedicat, am strans din dinti, dar nu mi-a placut. Eu sunt om de constructie, acum ma pregatesc pentru constructie.Atunci cand m-am alaturat PNL, in 2016, am semnat un protocol cu conducerea PNL de atunci, care mi-a oferit posibilitatea de a alege daca sa ma duc in Parlament sau sa raman in Consiliul General. Alegerea a fost simpla, am ramas in Consiliul Generel. Si zic ca am facut foarte bine! Cu atat mai mult cu cat cele mai vizibile figuri din CGMB, Robert Turcescu si Nicusor Dan, au ales Parlamentul, a fost nevoie de cineva care sa continuie din interior sa faca vizibila lupta din opozitie. Opozitie pe bune!Mergem mai departe!P.S. Gabriela Firea, nu aveti niciun motiv de bucurie, ramane cum am stabilit", potrivit postarii.Anuntul lui Ciucu vine in contextul in care chiar la finele lui noiembrie a spus ca vrea sa candideze la Primaria Capitalei."Eu am viziunea cea mai realista, dar si instrumentele cu care sa pun Bucurestiul pe baze solide dupa ce a fost adus in pragul dezintegrarii de catre PSD", a scris pe Facebook Ciprian Ciucu atunci.A.D.