Clip viral: Cum se exprima in engleza primarul Buzaului, citind de pe foaie (Video)

Ziare.

com

Ce a atras atentia este felul in care primarul PSD pronunta cuvintele in engleza, discursul sau fiind foarte greu de inteles.In Buzau are loc Campionatul European de Rachetomodele, organizat de Federatia Romana de Modelism, alaturi de primarie si consiliul local, cu sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului, potrivit presei locale.