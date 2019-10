Confuzie intre primari: Actualul edil e in viata si are dosare, vechiul primar a murit si i s-a clasat cazul

Ziare.

Ministerul Public a adus precizari in acest caz incurcat: Ioan Aciobanitei a murit in urma cu doi ani, iar plangerea femeii nu are nicio legatura cu actualul primar al comunei, Lucian Borfotina, despre car,e initial,scria ca a fost declarat decedat intr-o comunicare oficiala a Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani, desi edilul este in viata." (...). In concluzie, aceasta solutie nu il vizeaza pe actualul primar al comunei Cristesti", a precizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Totusi, Parchetul General a precizat ca si in cazul actualului edil Lucian Borfotina (PSD) au fost clasate 11 infractiuni - de aici si venind confuzia intre cei doi primari."Prin ordonanta Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani, din data de 30.09.2019, in care au fost insusite argumentele cuprinse in propunerea organelor de cercetare penala, respectiv referatul din 25.09.2019, emis de Serviciul de Ordine Publica - I.P.J. Botosani,(in temeiul art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., respectiv faptele nu exista),, precum si o solutie de clasare, cu privire la infractiunea de neglijenta in serviciu, prev. de art. 298 Cod penal", se mai arata in postarea Ministerului Public.