Consilierii locali care nu se duc la sedinte sunt demisi automat, a decis Parlamentul

Ziare.

com

Propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii 215/2001 a administratiei publice locale si a Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali, initiata de un grup de 46 de parlamentari PSD, fusese adoptata tacit de Camera Deputatilor."Consilierii care nu se prezinta la sedinta sau refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept. Prin exceptie, nu se considera demisionare de drept cazurile de boala care necesita spitalizare sau fac imposibila prezenta, precum deplasarile in strainatate in interes de serviciu ori evenimentele de forta majora", potrivit unui amendament adoptat de Comisia juridica a Senatului.Un alt amendament stipuleaza ca validarea mandatelor consilierilor locali se face in termen de zece zile (fata de 20 de zile cat era prevazut in forma initiala a legii) de la data alegerilor locale de catre judecatoria in raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala, la sesizarea secretarului unitatii. Hotararea primei instante este supusa apelului in termen de cinci zile de la pronuntare. Hotararea definitiva se comunica consiliului local respectiv si prefectului.Potrivit expunerii de motive, in practica au fost intalnite diferite situatii in care consiliul local/judetean nu s-a putut constitui din cauza nevalidarii mandatelor niciunui consilier sau a validarii numarului insuficient de mandate pentru constituirea consiliului local/judetean, legislatia in vigoare permitand amanarea pe o perioada indelungata a validarii si apoi a constituirii consiliului.In cazul acestui proiect, Senatul este for decizional. Legea va merge la Cotroceni pentru promulgare.