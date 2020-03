Contracte bizare in stare de urgenta: Primaria Galati angajeaza firma NICIOPROBLEMA sa monitorizeze presa

Ziare.

Astfel, Primaria Galati, Transurb Galati mai exact, a incheiat un contract in valoare de 130.000 de lei (26.877 de euro), pentru servicii de monitorizare zilnica a presei scrise, audio-vizuale si electronice, centrala si locala, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), citate de Banii Nostri. Contractul a fost incheiat cu firma S.C. NICIOPROBLEMA S.R.L.Nu e singurul contracte incheiate in aceasta perioada de pandemie care ridica semne de intrebare. De exemplu, Primaria Mangalia a incheiat doua contracte in valoare de aproximativ 37.000 de euro pentru organizarea cursei de masini "Mangalia Super Rally 2020" care urmeaza sa aiba loc in perioada 8-9 mai 2020, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).Iar o primarie din Maramures a incheiat un contract pentru lucrari de constructie de cladiri religioase. In acelasi timp, o alta primarie, din Giurgiu de aceasta data, a incheiat un contract pentru servicii de organizare spectacole, cu artificii.