Cum impiedica Primaria Capitalei proiectele Centenarului

Academicianul Razvan Theodorescu, presedintele Comisiei Centenar, se plange ca monumentele platite de primarie pentru aniversarea Centenarului nu pot fi montate din cauza lipsei avizelor directiei de Urbanism din institutie."Directia de Urbanism a Municipiului nu a dat inca avizele necesare. Nu vreau sa ma gandesc ca exista oameni care, in interiorul primariei, ar dori ca primaria sa nu faca ceva important. Eu cred ca este aici o mancatorie politica. Servicii ale Municipalitatii nu isi fac datoria. Pana la urma asta este!", a declarat Razvan Theodorescu, pentru Digi 24.Realizarea monumentelor este in grafic insa. Sculptorul Florin Codre, care primeste 17 milioane de lei pentru statuia ecvestra Regele Ferdinand I, spune ca lucrarea sa poate fi montata anul acesta, realizarea sa fiind in grafic."In ceea ce ma priveste, lucrarea e in calendar. Contractul meu este ultra-respectat. Beneficiarul trebuie sa aiba aprobarile pentru toate cele. Totul depinde de beneficiar. Eu sunt in grafic cu totul", a spus el.Si realizarea ansamblului monumental I.C. Bratianu (15 metri inaltime, 7 piese din bronz, 60 de tone) se desfasoara conform planului."Statuia va fi gata la sfarsitul anului. Asteptam cu nerabdare sa se termine toate demersurile legate de urbanism, pentru amplasare. Sunt discutii intre Primarie si Metrou, din cate stiu. Timpul, intr-adevar, si dupa parerea mea, este scurt", a spus sculptorul Ionel Stoicescu.Dar, cu toate acestea, Razvan Theodorescu e convins ca cele doua lucrari nu vor fi montate pana in decembrie, daca functionarii Comisiei de Urbanism nu avizeaza urgent documentatia tehnica.Pe de alta parte, Sorin Gabrea, consilierul pe probleme de urbanism al primarului Capitalei, sustine ca documentatia tehnica necesara amplasarii monumentelor va fi gata la timp.