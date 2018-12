Deputat USR: Primarul din Pitesti ramane ilegal in functie gratie prefectului Dragnea

Ziare.

Mosteanu subliniaza ca primarul Ionica (PSD) este incompatibil si nu mai are legitimitate pentru a conduce primaria."Prefectul de Arges, domnul Emilian Dragnea, amana de 2 luni emiterea ordinului de incetare a mandatului primarului Pitestiului Cornel Ionica dupa ce acesta a pierdut definitiv procesul cu ANI.Primarul este incompatibil si nu mai are legitimitate pentru a conduce Primaria.In numele cetatenilor Pitestiului, ii solicit ferm prefectului emiterea ordinului. Au trecut deja 2 luni, nu are nici o scuza sa mai traga de timp", a scris Ionut Mosteanu pe Facebook A.D.