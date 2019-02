Directorul caruia ii facea pedichiura femeia de serviciu la Primarie a fost detasat intr-o functie similara

Ziare.

La solicitarea Comisiei de Disciplina, primarul municipiului Targu-Jiu, Marcel Romanescu, a decis, miercuri, ca Marian Rotaru, seful Directiei Publice de Patrimoniu, sa fie detasat ca adjunct al Directiei de Protectie Sociala (DPS), pana la finalizarea cercetarii disciplinare care a inceput anul trecut in cazul sau, dupa a paritia unei fotografii in care pare ca o subordonata ii face pedichiura. "Schimbarea domnului Rotaru este determinata de acel referat al Comisiei de Disciplina, imi solicita ca primar sa gasesc o solutie, pe o perioada de timp, sa-l mut intr-o alta structura a Primariei municipiului Targu-Jiu, tocmai determinat de faptul ca se face o analiza a comisiei de disciplina si la ultimele solicitari o parte dintre angajatii Directiei de Patrimoniu nu s-au prezentat la audieri.Inca nu s-a dat o solutie. Comisia si-a luat masurile de precautie. Angajatii vor merge la Comisia de Disciplina, cei care nu au fost pana acum si vor declara ce considera ca s-a petrecut. Am tinut cont de acel referat si am luat aceasta masura. Comisia de Disciplina este independenta", a declarat, miercuri, Marcel Romanescu, primarului municipiului Targu-Jiu, in cadrul unei conferinte de presa.Edilul a precizat ca Marian Rotaru ar fi putut fi suspendat din functie in timpul cercetarii, insa Comisia de Disciplina nu a solicitat acest lucru."Un director dintr-o institutie, in momentul in care il muti intr-o alta institutie, trebuie sa-l duci pe pozitie similara, deci puteam sa aleg una dintre pozitiile de directori sau director adjunct. In urma concursului, dansul a fost desemnat ca director al Directiei de Patrimoniu.Eu puteam, din functiile de conducere, sa aleg una dintre functii pe care sa-l pot muta pe domnul Rotaru. La acest moment, temporar, postul de la Directia de Protectie Sociala este liber. La propunerea Comisiei de Disciplina, putea sa fie si suspendat, dar, existand comisie de disciplina, imi propune masurile pe care pot sa le iau", a mai declarat Marcel Romanescu.Acesta a anuntat ca, in primele trei luni ale acestui an, va face o evaluare a activitatii tuturor directorilor din cadrul primariei.In momentul in care fotografia in care lui Rotaru pare ca ii face pedichiura femeia de serviciu, a fost postata pe Facebook, acesta a spus ca poza ar fi fost facuta in urma cu doi ani, cand a avut o luxatie la un picior.Acesta a precizat, miercuri, ca a recunoscut fapta si este pregatit sa lucreze si pe postul de adjunct la o alta directie."Am fost detasat. Acum lucrez la Directia de Protectie Sociala, unde sunt director adjunct. Este o decizie pe care trebuie sa o respect si cu asta am spus totul. Nu stiu cine va fi in locul meu si nici nu ma intereseaza. Am aici alta fisa, alte atributiuni, respect fisa postului. Deja sunt la birou. Am condus o primarie 13 ani si cred ca am destula experienta ca sa pot sa imi desfasor activitatea asa cum trebuie. Am avut atunci nenorocita aceea de greseala, mi-am regretat-o, am recunoscut-o, mi-am cerut scuze. In rest, profesional nu a avut ce sa-mi gaseasca nimeni, nicio problema si nu o sa gaseasca niciodata. Cand se va incheia cercetarea, atunci o sa vedem", a declarat, pentru Mediafax, Marian Rotaru, fostul sef al Directiei Publice de Patrimoniu.Inainte de a fi director in cadrul Primariei Targu-Jiu, Marian Rotaru a fost primarul comunei Lelesti, din judetul Gorj.In luna octombrie a anului trecut, conducerea Primariei Targu-Jiu a cerut o nota explicativa sefului Directiei Publice de Patrimoniu, dupa ce a aparut o poza in care o femeie de serviciu pare ca ii face pedichiura la birou.