Dorel de Galati: Cum s-au modernizat niste arteziene... inainte ca licitatia sa se incheie

Primaria Galati a lansat pe site o licitatie pentru reparatia fantanilor arteziene de la Romarta, din centrul orasului.Desi ofertele pot fi depuse pana luni, 28 octombrie, conform anuntului, lucrarile au inceput de cateva zile... 3 din 7 fantani fiind deja placate.Potrivit Viata Libera , interventiile pentru care primaria asteapta oferte vizeaza reparatii la placile ornamentale din marmura si inlocuirea tevii care asigura pulverizarea apei in bazin.Valoarea estimata a contractului se ridica la 535.500 de lei cu TVA, adica peste 112.000 de euro.Intr-un raspuns pentru sursa citata, municipalitatea a precizat ca lucrarile in zona au fost sistate."Proiectul de investitii care se deruleaza in acest moment in zona centrala nu are prevazute aceste lucrari. Dirigintele de santier s-a autosesizat si a solicitat constructorului sistarea", a transmis biroul de presa al Primariei.