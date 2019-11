Dosar penal pentru un primar PNL, dupa ce a agresat si insultat un tanar pe strada (Video)

Ziare.

com

Victima a filmat incidentul, in timp ce facea un live video pe Facebook, conform Olt Alert.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu, a precizat ca agresiunea a avut loc pe strada Nicolae Balcescu, iar edilul i-ar fi distrus si telefonul mobil victimei, Ovidiu Tanase."La data de 21 noiembrie (joi - n.red.), in jurul orelor 17:00, un barbat de 33 de ani din orasul Bals a sesizat prin plangere scrisa faptul ca, in cursul aceleasi zile, in jurul orelor 16:00, in timp ce se afla pe strada Nicolae Balcescu din localitate ar fi fost victima unei agresiuni.Barbatul a declarat ca, in timp ce filma pe spatiul public, langa acesta a venit un barbat de 49 de ani, primarul orasului Bals, care l-ar fi lovit si i-ar fi distrus telefonul mobil.In cauza, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovirea sau alte violente si distrugere", a declarat acesta.Ovidiu Tanase, tanarul agresat, a povestit in clipul live, imediat dupa incident, cum s-a intamplat totul: "Domnul primar al orasului Bals m-a agresat in public, a dat in mine, mi-a cazut telefonul din mana. Nu este nicio problema, o sa-i facem plangere domnului primar pentru ca nu se poate asa ceva.Am vorbit cu o femeie care nu e multumita de ceea ce a facut presedintele tarii si domnul primar mi-a dat peste telefon si m-a agresat in public. Toata lumea e martor, am fost live pe Facebook. Asta e, o sa raspunda penal pentru fapta lui", a explicat barbatul in clipul video.