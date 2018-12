Doua primarii au fost amendate de politisti pentru ca nu au curatat strazile de zapada

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Politiei Timis, doua amenzi in valoare de 3.045 de lei fiecare au fost acordate, vineri, primariilor din Timisoara si Lugoj, pentru faptul ca nu au intervenit pentru a curata strazile secundare de zapada."Avand in vedere starea drumurilor din Municipiul Timisoara si Municipiul Lugoj din acest moment, dupa ninsorile abundente care au avut loc in urma cu cateva zile, politistii din cadrul IPJ Timis, avand in vedere numeroasele semnalari privind starea drumurilor, au facut o evaluare a stadiului de deszapezire a acestora.In urma verificarilor s-a constatat faptul ca atat pe arterele principale de pe raza municipiilor si oraselor, cat si pe drumurile nationale si judetene se poate circula in conditii normale, insa pe strazile secundare, avand in vedere stratul de polei care s-a format din cauza nedeszapezirii totale sau partiale, ne confruntam cu situatii dificile, fapt ce ingreuneaza circulatia si fluenta traficului.In urma acestor constatari, politistii Serviciului Rutier au luat masura sanctionarii administratorilor drumurilor din Municipiul Timisoara si Municipiul Lugoj pentru neindeplinirea obligatiei de intretinere a drumului public pe timp de iarna, cu suma de 3.045 lei conform O.U.G.195/2002 art.105 pct.28, in vederea remedierii acestor probleme in cel mai scurt timp posibil", a aratat IPJ Timis.Joi, prefectul judetului Timis, Eva Andreas, le-a solicitat politistilor sa verifice stadiul deszapezirii strazilor din Timisoara. Conform reprezentantilor Prefecturii Timis, pana joi nu s-a intervenit pe 495 de strazi din Timisoara, astfel ca s-au format sloiuri de gheata, existand riscul producerii de accidente.