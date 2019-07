Dupa Cluj, si Aradul vrea ca locuitorii sa plateasca pentru functionarea Aliantei Vestului

Ziare.

Primarul interimar al Aradului, Calin Bibart, a declarat, miercuri, ca statutul si actul de constituire ale Asociatiei Alianta Vestului vor fi supuse aprobarii Consiliului Local cel tarziu in luna august, in aceste documente fiind prevazuta si contributia orasului la bugetul de functionare."La nivelul Aliantei s-a decis sa existe o contributie de 0,5 euro pe cap de locuitor, iar la Cluj-Napoca s-a adoptat deja decizia. Noi acum am finalizat documentatia si vom intra cu ea in Consiliul Local. Aceasta cotizatie anuala este necesara pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a aparatului tehnic operational", a precizat Bibart.Aradul ar urma sa contribuie anual cu aproximativ 80.000 de euro, suma fiind raportata la o populatie de 160.000 de locuitori.Gheorghe Falca nu va mai face parte din Alianta Vestului, numele sau fiind deja inlocuit in documentele ce vor fi supuse aprobarii CL Arad cu cel al primarului interimar, Calin Bibart, Falca fiind ales europarlamentar. Alianta Vestului a fost infiintata in decembrie 2018 , de primarii din Timisoara, Cluj-Napoca, Arad si Oradea, avand ca scop atragerea fondurilor europene, in parteneriat cu Guvernul Romaniei, pentru proiecte care privesc dezvoltarea regiunii.