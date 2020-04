Dupa condamnarea Romaniei la CJUE pentru poluarea Capitalei, Firea da vina pe Videanu si Oprescu

Ziare.

"Perioada pentru care Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat Romania - pentru poluarea din Bucuresti - a fost generata de nerespectarea conditiilor de calitate a aerului impuse de legislatia europeana intr-o perioada anterioara actualului mandat - (7 ani de neconformare respectiv intervalul 2007-2014, cand primari generali au fost Adriean Videanu si Sorin Oprescu)", se arata intr-un comunicat transmis joi, de Primaria Capitalei.Primarul actual, Gabriela Firea, spune ca poluarea nu a aparut in 2016, ci este un subiect ignorat timp de 20 de ani de autoritati."Poluarea din Capitala nu a aparut in anul 2016, este un subiect ignorat de toate autoritatile timp de peste 20 de ani! Constienti de gravitatea acestei probleme, ne-am concentrat eforturile pentru implementarea unor masuri eficiente de reducere a poluarii in Capitala Romaniei.Astfel, pentru prima data in Bucuresti, specialistii Primariei Capitalei au elaborat Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) - primul document strategic care cuprinde solutii reale pentru combaterea poluarii in Capitala! Doresc sa subliniez ca PICA nu inseamna doar Primaria Capitalei ci insumeaza de fapt efortul comun al tuturor celor ce raspund de traficului urban, de cresterea eficientei energetice, eliminarea surselor de poluare generate de activitatile de constructii precum si de imbunatatirea calitatii spatiilor verzi din Capitala, adica atat autoritatile locale, cat si Guvernul, prin ministerele de resort!Primaria Capitalei, spre deosebire de Guvernul Romaniei, a luat masuri concrete, care deja dau rezultate in ceea ce priveste traficul rutier si poluarea in Capitala!", a spus Gabriela Firea.Primarul general a explicat ca masurile prevazute in PICA, implementate de Primaria Capitalei nu pot fi contestate, intrucat rezultatele se pot vedea zilnic."Pentru prima data in ultimele decenii am alocat milioane de euro pentru modernizarea mijloacelor de transport in comun: autobuze noi, Euro 6, achizitionam autobuze hibrid, autobuze electrice si tramvaie noi! Mii de elevi beneficiaza gratuit de autobuze scolare care degajeaza astfel traficul rutier din cele mai aglomerate zone ale Capitalei!Au fost realizate culoare unice pentru transportul in comun, pentru liniile de tramvai cu utilizare intensa, semaforizarea inteligenta a intersectiilor - care contribuie la fluidizarea traficului si implicit la reducerea poluarii precum si incurajarea mijloacelor de transport alternativ atat prin realizarea de piste de biciclete, cat si prin acordarea a 30.000 de vouchere pentru achizitionarea de biciclete!", spune primarul Capitalei.Primarul adauga ca in mandatul sau a eliminat peste 4.000 de rable din traficul bucurestean, prin acordarea a 5.000 de ecovouchere in valoare de cate 9.000 de lei fiecare celor care si-au casat masinile vechi.De asemenea, edilul a amintit ca sunt in derulare lucrari pentru investitiile privind infrastructura rutiera, cum ar fi Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel, Penetratia Prelungirea Ghencea - Domnesti, Strapungerea Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu sau supralargirea Sos. Fabrica de Glucoza, iar Primaria Bucuresti lucreaza la proiectul terminalul intermodal amplasat la intersectia Sos. Pantelimon si Sos. Vergului (parcaj suprateran de 420 de locuriTotodata, in urma controalelor la santierele din Bucuresti s-au dat amenzi in valoare de peste 70.000 de euro. Romania a fost condamnata, joi, de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru poluarea din Bucuresti. CJUE precizeaza ca Romania nu a respectat reglementarile privind valorile limita de PM10, conform sentintei.Decizia vine dupa ce Comisia Europeana cerut Curtii, in 12 octombrie 2018, constatarea ca tara noastra nu respecta reglementarile in materie.