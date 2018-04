Firea, acuzata ca blocheaza proteste impotriva taxei de salubritate din Sectorul 4

Ziare.

"Aplicand un vechiu proverb romanesc - 'Corb la corb nu scoate ochii' -, primarul general, Gabriela Firea, isi acopera colegul de partid si primar al Sectorului 4, pe domnul Daniel Baluta, refuzand in mod abuziv si fara justificare aprobarea solicitarii formulate de Partidul National Liberal pentru desfasurarea unor actiuni de protest impotriva modalitatii de calcul a taxei de salubritate din Sectorul 4.Solicitarea Partidului National Liberal a fost depusa la registratura Primariei Municipiului Bucuresti in data de 26 martie 2018, in baza Legii 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, si prevede un termen minim de trei zile pentru notificarea unor astfel de actiuni", se arata intr-un comunicat transmis de Razvan Sava.El a mentionat ca au trecut mai bine de doua saptamani de la data inregistrarii solicitarii, iar in cadrul audierilor din Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice, niciun reprezentant al institutiilor cu atributii legale in aplicarea acestei legi nu a avut obiectii referitoare la desfasurarea protestului PNL. Sava a opinat ca primarul general refuza eliberarea autorizatiei de protest, pentru a proteja imaginea "sifonata" a primarului Sectorului 4, Daniel Baluta."Aceasta solicitare a Partidului National Liberal a survenit dupa ce anterior o alta solicitare cu un continut similar a fost depusa in data de 14 martie 2018 la Primaria Capitalei, fiind ulterior redirectionata spre solutionare exact catre cel impotriva caruia se indrepta, si anume primarul Sectorului 4, Daniel Baluta. Prin acest comportament abuziv si discretionar al primarului general, cetatenii Sectorului 4 sunt privati de posibilitatea de a-si manifesta civilizat dezacordul fata de actuala taxa ilegala, abuziva si discriminatorie de salubrizare. Se pare ca libertatea de a protesta, garantata de Constitutia Romaniei si de legile acestei tari nu reprezinta nimic pentru vremelnicul primar al Capitalei", a apreciat liberalul.El a adaugat ca la inceputul anului, Primaria Sectorului 4 a adoptat introducerea unei taxe de salubrizare "ilegala, abuziva si discriminatorie"."Actuala taxa de salubrizare, a carei valoare a fost stabilita in mod arbitrar si fara a fi fundamentata printr-un calcul economic al costurilor reale, stabileste cuantumuri diferite de pret in functie de veniturile declarate ale fiecarui cetatean sau de suprafata imobilului, nu tine cont de cantitatea reala de deseuri menajere produse de fiecare persoana fizica (familie) sau juridica, iar operatorul de salubritate, SC ADP 4 SA, nu este autorizat legal pentru prestarea serviciului de salubritate. In cursul lunii februarie a acestui an, Partidul National Liberal a initiat in instanta de contencios administrativ de pe langa Tribunalul Bucuresti procedura de atac pentru anularea actualei taxe, returnarea banilor deja incasati incepand cu 1 ianuarie 2018, si revenirea la valoarea de 5 lei/luna/persoana", se mai arata in comunicat.Conform aceleiasi surse, actiunea de strangere de semnaturi pentru sprijinirea actiunii de anulare a actualei taxe de salubritate, initiata de PNL pe langa Tribunalul Bucuresti, se va concentra la sediile din bulevardul Constantin Brancoveanu nr. 10 si soseaua Berceni nr. 47 (Aparatorii Patriei), de luni pana vineri, intre orele 14,00 - 20,00. In paralel, echipele de voluntari vor fi prezente zilnic in toate zonele importante din Sectorul 4.