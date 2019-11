Firea anunta ca aprinde luminitele pe 28 noiembrie. De ce costa Targul de Craciun peste 1,19 milioane de euro

Alte servicii

Intr-un comunicat de presa remisvineri, PMB sustine ca "anul acesta costurile Targului de Craciun nu depasesc costurile evenimentelor similare organizate in anii trecuti, ci dimpotriva, acestea sunt mai mici".De asemenea, Primaria Municipiului Bucuresti sustine ca "nu a 'tinut la secret' niciodata costurile evenimentelor pe care le-a organizat cu prilejul sarbatorilor de iarna, ci le-a comunicat, in fiecare an, dupa finalizarea tuturor procedurilor de achizitii"."Referitor la afirmatiile conform carora achizitiile din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SICAP) pentru Targul de Craciun, depasesc, in acest an, suma anului precedent, precizam:", se arata in comunicat.Totodata, primaria transmite ca pentru amenajarea unui astfel de eveniment sunt necesare si anumite servicii.Iata ce alte servicii a mai achizitionat PMB pentru targ:-servicii in domeniul situatiilor de urgenta, in vederea prevenirii si interventiei in cazul producerii unui incediu, precum si servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca pentru persoanele care desfasoara activitati in cadrul evenimentului-servicii de paza pentru siguranta publicului spectator al evenimentului si pentru protectia bunurilor materiale aflate in locatie impotriva deteriorarii acestora de catre terte persoane-servicii de inchiriere logistica pentru compartimentarea si ingradirea zonelor din cadrul evenimentului, cat si pentru asigurarea elementelor destinate pastrarii curateniei si servicii de salubrizare in zona de eveniment pentru a oferi publicului spectator conditii de igiena-servicii de suport tehnic in vederea amenajarii amplasamentului si a zonelor destinate artistilor si coordonarii activitatilor de montare/demontare cat si derularea activitatilor din cadrul festivalului-servicii de amenajare a locatiei si furnizarea elementelor de scenografie cu tematica sarbatorilor de iarna, pentru integrarea spatiului in tematica evenimentului si crearea unui ambient placut pentru publicul spectator-servicii de scenotehnica pentru asigurarea spatiului de desfasurare a spectacolelor sustinute de artisti in timpul evenimentului, precum si de a asigura elementele tehnice necesare acestora (microfoane, sistem de sonorizare, instalatii de lumini)-servicii de ambulanta in vederea prevenirii eventualelor incidente care necesita interventie medicala de urgenta-lucrari de bransament temporar pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a elementelor prezente in locatie, care necesita acest lucru-realizarea produselor informative si de promovare precum si servicii de publicitate si in publicatii si reviste, in vederea informarii cetatenilor asupra evenimentului (locatia desfasurarii, perioada de desfasurare, programul evenimentului, artistii care participa, activitati derulate in cadrul festivalului)-servicii de animatie pentru copii (ateliere de creatie si artisti animatori - Mos Craciun si Spiridusii) si servicii de divertisment (patinoar si carusel)-servicii de consultanta in prevenirea riscurilor si servicii de consultanta in securitate si sanatate in muncaPrimaria mai sustine ca la aceste servicii se adauga si alte cheltuieli care nu fac obiectul SICAP: "onorariile artistilor, plata energiei electrice si taxe catre UCMR - Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, CREDIDAM - Centrul Roman pt administratea drepturilor artistilor interpreti, UPFR - Uniunea Producatorilor de Fonograme. La toate aceste organisme se platesc remuneratii, conform legislatiei in vigoare, sumele platite fiind de ordinul zecilor de mii de euro".", conchide PMB.Reprezentantii Primariei Capitalei au precizat, pentru Mediafax, ca luminitele de Craciun din Capitala se vor aprinde tot pe data de. De obicei, acestea se aprindeau pe data de 1 decembrie.Amintim ca USR Bucuresti a acuzat-o, luni, pe Gabriela Firea ca organizeaza cel mai scump Targ de Craciun din ultimii 4 ani, in loc sa foloseasca banii publici pentru a rezolva problemele presante ale orasului.Tot luni PMB a venit cu precizari si a sustinut ca Targul de Craciun de anul acesta nu este mai scump decat evenimentele similare organizate in anii trecuti.