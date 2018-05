Firea e libera sa cumpere autobuze de la turci. De ce au fost respinse contestatiile Mercedes si Karsan

Ziare.

com

Primaria Capitalei explica, vineri, intr-un comunicat remis, de ce au fost respinse contestatiile.Astfel, referitor la contestatiile care vizau dimensiunile autobuzelor, dupa analizarea dosarului, CNSC a decis ca au fost depuse documente care atesta respectarea dimensiunilor solicitate in caietul de sarcini, respectiv schite, fise tehnice si documente de omologare, din care rezulta conformitatea ofertei in ceea ce priveste specificatiile pretins a fi nerespectate, arata PMB.In ceea ce priveste contestatia referitoare la faptul ca Otokar nu a respectat cerinta privind deschiderea libera a usilor pentru calatori, Consiliul a stabilit ca, in propunerea tehnica a firmei, toate cele 3 tipuri de autobuze au deschiderea libera a usilor de 1.200 mm."In ceea ce priveste aspectul semnalat de unul dintre contestatari, cu privire la faptul ca nu s-ar fi respectat cerinta privind autorizarea RAR a atelierului service al operatorului economic declarat castigator, CNSC a stabilit ca aceasta cerinta NU a fost prevazuta in documentatia de atribuire, in consecinta nu avea cum sa fie sau sa nu fie respectata", adauga primaria.Si metodologia de calcul a punctajului a fost contestata, iar Consiliul a observat ca primii 10 factori de evaluare au fost obiectivi si matematici, iar ultimii patru s-au bazat pe declaratia (angajamentul ferm) al ofertantului."Astfel, verificand punctajul obtinut de compania contestatoare Karsan, Consiliul retine ca aceasta a obtinut maximum de puncte, respectiv 2,5, deci nu poate afirma ca fost defavorizata cu privire la acest factor de evaluare.In ceea ce priveste punctajul celorlalte oferte, si acesta a fost calculat pe baza datelor din documentatie, in raport cu documentele prezentate in oferte.Mai mult decat atat, referindu-se tot la metodologia de calcul a punctajului, Consiliul a aratat ca, atat timp cat acesti factori nu au fost contestati in etapa documentatiei de atribuire, partile nu pot ridica pretentii si nu se pot arata nemultumite de maniera de apreciere, dupa evaluarea ofertelor", se mai arata in document."Ca un argument in plus pentru corectitudinea si transparenta procedurii desfasurate de Primaria Municipiului Bucuresti, CNSC afirma ca, desi legea prevedere solicitarea de clarificari doar acolo unde este cazul, autoritatea contractanta a solicitat clarificari tuturor ofertantilor, in egala masura, niciunul dintre ei nefiind discriminat", se arata in comunicat.Primaria mai spune ca, din verificarea actelor depuse in urma solicitarilor de clarificari, Consiliul nu a identificat documente din care sa rezulte ca s-ar fi modificat elemente ale propunerii tehnice sau elemente pe baza carora se acorda punctajul, toate solicitarile de clarificari fiind unele de completare sau confirmare."In ceea ce priveste reclamatia referitoare la neacordarea accesului operatorilor participanti la licitatie la documentele cuprinse in dosarul achizitiei publice, CNSC reitereaza faptul ca legislatiile nationala si europeana impun autoritatii contractante sa nu dezvaluie informatiile transmise de catre operatorii economici si desemnate de acestia ca fiind confidentiale", continua reprezentantii primariei.Amintim ca la inceputul acestui an s-a finalizat procedura de evaluare a ofertelor pentru achizitionarea a 400 de autobuze Euro 6, punctajul cel mai mare fiind obtinut de oferta depusa de asocierea Otokar Europe Sas - Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi SA . Valoarea atribuita a achizitiei este de 458.100.826 de lei fara TVA, adica 100 milioane euro, respectiv 250.000 de euro + TVA per autobuz.In cadrul procedurii de licitatie au fost depuse 4 oferte: Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S, Man Truck&Bus AG, Mercedes Benz Romania SRL si Asocierea Otokar Europe Sas - Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi SA.A.G.