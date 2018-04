Firea incepe de luna viitoare sa construiasca parcari, desi nu este clar cand se vor termina macar lucrarile deja incepute

Ziare.

Unul dintre cele mai importante obiective de infrastructura din Bucuresti estedin Capitala, despre care primarul general, Gabriela Firea, declara, anul trecut, in noiembrie, dupa o vizita pe santier, ca este in proportie de 85% gata "si va fi finalizat pana la sfarsitul anului (n.r. - 2018) "."Termenul estimat pentru finalizarea nodului rutier este noiembrie 2018, conditionat de relocarea retelelor electrice, a punctului de transformare si de relocare a instalatiilor RATB", se arata intr-un raspuns al PMB, la solicitarea Mediafax, legat de data finalizarii acestui obiectiv.PMB are in acest an in derulare mai multe, pentru a le permite celor care intra cu masinile in Bucuresti sa-si lase autoturismele si sa plece mai depate cu transportul in comun, respectiv RATB si Metrorex."In ceea ce priveste parcarile de tip, Primaria Municipiului va demara luna viitoare construirea parcarii de la capatul Soselei Pantelimon. Acest concept va fi extins la toate iesirile din Bucuresti, la intersectia Soselei de Centura cu autostrazile A1, A2 si A3, DN1 pana la DN7, DJ 101, 200B, 301, 401, si 602", precizeaza reprezentantii PMB.Un alt obiectiv foarte important pentru Capitala este si, care, potrivit PMB, este finalizat in proportie de peste 90%, dar care este blocat de firele de tensiune ce trebuie inaltate."Obiectivul de investitie 'Strapungere Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu' are un stadiu fizic realizat in proportie de 96%. Finalizarea obiectivului este conditionata de realizarea unor lucrari ce nu au fost prevazute in contractul de baza, si anume: iluminat public, semaforizare si separatoare de flux din beton. In acest sens, se va incheia un act aditional cu constructorul pentru realizarea acestor lucrari suplimentare.O alta problema o reprezinta suprainaltarea liniilor de inalta tensiune ce apartin Transelectrica si Enel in vederea asigurarii gabaritului de siguranta pe rampa de urcare pasaj si pe pasaj.Pentru solutionarea acestei probleme, Municipallitatea a realizat un studiu de solutii care se afla de mai multe luni in analiza la Transelectrica", explica reprezentantii PMB.