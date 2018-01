Firea vrea operatori unici care sa se ocupe de gunoi si iluminat public in zona Bucuresti-Ilfov

Ziare.

"Se aproba asocierea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu unele unitati administrativ-teritoriale din judetul Ilfov, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie Bucuresti, persoana juridica de drept roman, de drept privat si de utilitate publica", prevede proiectul de hotarare.Potrivit documentului, forma de gestiune a serviciului de salubrizare va fi gestiunea delegata. Aceasta se va realiza in baza unui contract de delegare a gestiunii atribuit unui operator.Primariile vor putea, de asemenea, realiza in comun proiecte de investitii publice de interes zonal destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului. S-a pus si problema atragerii de fonduri europene necesare dezvoltarii serviciului de salubrizare.O asociatie similara s-ar putea infiinta in vederea asocierii Primariei Capitalei cu primariile din Ilfov in vederea administrarii iluminatului public.